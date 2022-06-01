Maserati, yeni otomobillerini Türkiye'deki otomobil tutkunları için satışa sundu. MC20 ile Grecale tasarım ve özellikleriyle büyülüyor olsa da fiyatları yanına yaklaşılabilir gibi değil.

Çoğu otomobil tutkununu kendine hayran bırakan Maserati, Türkiye'ye iki yeni model daha getirdi. Bunlardan ilki, kısa bir süre önce "Cielo" versiyonunun tanıtıldığı MC20 modeli. Diğeri ise Grecale isimli SUV. Her iki model de büyüleyici ancak fiyatlar, pek çoğumuzun rüyalarına bile girebilecek durumda değil.

Maserati'nin Türkiye'ye getirdiği SUV modeli, tasarımıyla da teknik detaylarıyla da etkileyici. Gerek iç tasarımda gerekse dış tasarımda lüksün zirvesine çıkılmış durumda. Bu SUV'a sahip olmak isteyen tüketiciler, hibrit motorlu seçeneği ya da V6 motor tercihini yapabilecekler.

Karşınızda Maserati Grecale

Maserati Grecale, Türkiye'de GT, Modena ve Trofeo olarak isimlendirilen 3 donanım paket ile satın alınabilecek. Hibrit motorlara sahip olan GT ve Modena'nın fiyatı, sırasıyla 3,2 milyon TL ve 3,8 milyon TL olarak açıklandı. Trofeo'nun fiyatı ile ilgili herhangi bir detay mevcut değil.

Maserati MC20 ise çok daha pahalı

Maserati'nin Türkiye'ye getirdiği süper spor otomobili MC20, ister standart ister Cielo paket olarak satın alınabilecek. Standart pakete sahip olmak isteyen tüketicilerin vergiler dahil 16 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekecek. MC20 Cielo satın almak isteyenlerse 19.183.675 TL ödemek durumunda olacaklar.