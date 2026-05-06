[Mayıs 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Mayıs ayı tıpkı Nisan ayı gibi oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Mayıs 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Mayıs 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Mayıs 2026'da çıkacak oyunlar

Constance (XSX, PS5, NS) – 1 Mayıs

Wax Heads (PC, XSX, PS5, NS) – 5 Mayıs

Mixtape (PC, XSX, PS5, NS2) - 7 Mayıs

Battlestar Galactica: Scattered Hopes (PC) – 11 Mayıs

Indiana Jones and the Great Circle (NS2) – 12 Mayıs

Directive 8020 (PC, XSX, PS5) – 12 Mayıs

Clockwork Ambrosia (PC) – 12 Mayıs

Outbound (PC, XSX, PS5, NS2, NS) – 14 Mayıs

Dark Light: Survivor (PC) – 14 Mayıs

Subnautica 2 (PC, XSX) – 14 Mayıs

Forza Horizon 6 (PC, XSX) – 19 Mayıs

Darksiders: Warmastered Edition (PS5, XSX) – 19 Mayıs

Thick as Thieves (PC) – 20 Mayıs

Hotel Architect (PC) – 20 Mayıs

Psyvariar 3 (PS5, PC, NS2, XSX) – 20 Mayıs

Coffee Talk Tokyo (PS5, PC, NS, XSX) – 21 Mayıs

Gallipoli (PC, PS5, XSX) – 21 Mayıs

Yoshi and the Mysterious Book (NS2) – 21 Mayıs

ZERO PARADES: For Dead Spies (PC) – 21 Mayıs

Bubsy 4D (PC, XSX, XBO, PS5, NS2) – 22 Mayıs

City Tales - Medieval Era (PC) – 22 Mayıs

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PS5, XSX, PC) – 22 Mayıs

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition (NS2) – 22 Mayıs

Paralives (PC) – 25 Mayıs

The Relic: First Guardian (PC, PS5, XSX) – 26 Mayıs

Birushana: Winds of Fate (NS) – 26 Mayıs

Stonemachia (PC) – 26 Mayıs

Yerba Buena (PC, PS5, XSX) – 26 Mayıs

007 First Light (PC, XSX, PS5) – 27 Mayıs

Crashout Crew (PC) - 28 Mayıs

Wandering Sword (PS5) – 28 Mayıs

Stray (NS2) – 28 Mayıs

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (NS2) – 28 Mayıs

My Little Puppy (NS) - 29 Mayıs

Little Nightmares 2: Enhanced Edition (NS2) - 29 Mayıs

Directive 8020

Supermassive Games tarafından geliştirilen bu bilim kurgu hayatta kalma korku oyunu, insanlığın son umudu olarak Tau Ceti f gezegenine doğru yola çıkan Cassiopeia adlı koloni gemisinin kaza yapmasını konu alıyor. Mürettebat uyandığında bu ıssız gezegende yalnız olmadıklarını dehşet verici bir şekilde fark ediyor. The Dark Pictures serisinin formülünü uzayın derinliklerine taşıyan yapım, tek oyunculu ve co-op seçenekleriyle seçimlere dayalı, gerilim dolu bir hikâye vadediyor.

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 12 Mayıs 2026

Forza Horizon 6

Playground Games'in devasa açık dünya yarış serisinin yeni oyunu, bu kez oyuncuları Japonya'nın büyüleyici ve çeşitli yollarına götürüyor. Horizon Festivali'ne bu defa bilindik bir şampiyon olarak değil, bir "turist" olarak başlıyorsunuz ve Japonya'yı kendi hızınızda keşfederek sıfırdan adınızı duyurmaya çalışıyorsunuz. Serinin imza niteliğindeki görsel şöleni, yeni yüksek kontrast ve erişilebilirlik seçenekleriyle birlikte Japonya'nın neon ışıklı şehirlerinden virajlı dağ yollarına taşınıyor.

: Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 19 Mayıs 2026

Pragmata

Capcom'un tamamen yeni bir fikri mülkiyet olarak duyurduğu, distopik bir Ay yüzeyinde geçen gizemli bir bilim kurgu aksiyon-macera oyunudur. Bulmaca ve aksiyon elementlerini yenilikçi bir şekilde bir araya getiren bu hikâye odaklı yapım, zırhlı fütüristik bir asker ile Diana adındaki doğaüstü güçlere sahip küçük bir kızın bu tuhaf ve tehlikeli dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

: PC, Xbox Series S/X, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi: 17 Nisan 2026

ZERO PARADES: For Dead Spies

Disco Elysium'un yaratıcısı ZA/UM tarafından geliştirilen bu izometrik RPG, klasik fantastik dünyalar veya polisiyeler yerine entrikalarla dolu bir casusluk temasına odaklanıyor. Klasik savaş mekanikleri içermeyen oyunda; "Cascade" kod adlı kadın ajan Hershel Wilk'i kontrol ediyor ve karakterin zihnindeki parçalanmış iç seslerin rehberliğinde bir yalan ağını çözmeye çalışıyorsunuz. John le Carré romanlarından ilham alan yapım, doğrudan yetenek zarları ve psikolojik diyaloglar üzerinden şekillenen derin bir rol yapma deneyimi sunuyor.

: PC Çıkış Tarihi: 21 Mayıs 2026

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Traveller's Tales tarafından hazırlanan bu aksiyon-macera oyunu, Bruce Wayne'in Gölgeler Birliği'ndeki eğitim günlerinden Gotham'ın efsanevi koruyucusu olmasına uzanan yolculuğu yeniden ele alıyor. Önceki Lego oyunlarındaki yüzlerce karakterlik devasa, bazen de yorucu kadroların aksine bu oyun; Batman, Batgirl, Nightwing, Robin, Catwoman, Jim Gordon ve Talia al Ghul olmak üzere 7 ana karaktere ve onların özel yeteneklerine odaklanıyor. Yenilenmiş savaş ve gizlilik sistemiyle açık dünya bir Gotham deneyimi yaşatıyor.

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 22 Mayıs 2026

007 First Light

Hitman serisinin ustası IO Interactive tarafından geliştirilen bu aksiyon-macera oyunu, dünyanın en ikonik casusunun orijinal başlangıç hikayesini anlatıyor. 26 yaşındaki genç, tecrübesiz ve pervasız bir James Bond'u kontrol ettiğimiz yapımda; meşhur 00 statüsünü (öldürme yetkisini) kazanmak için girilen zorlu MI6 eğitim programını ve ardından devleti hedef alan küresel bir komployu izliyoruz. Macera boyunca sinematik görevler, araç sürüşleri ve oyuncunun stiline göre şekillenen (ister sessiz, ister çatışarak) bir casusluk dünyası bizleri bekliyor.

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 27 Mayıs 2026

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.