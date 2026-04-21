[20-27 Nisan 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|DARK SOULS II
|24.99$
|6.24$ (-%75)
|Farthest Frontier
|17.99$
|8.99$ (-%50)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Teardown
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Yes, Your Grace
|10.49$
|1.57$ (-%85)
|Like a Dragon: Ishin!
|59.99$
|11.99$ (-%80)
|Felvidek
|6.29$
|3.77$ (-%40)
|Like a Dragon: Infinite Wealth
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|Bellwright
|14.99$
|9.89$ (-%34)
|Foundation
|17.99$
|12.05$ (-%33)
|Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|59.99$
|17.99$ (-%70)
|Dead Island 2
|37.49$
|3.74$ (-%90)
|RV There Yet?
|4.49$
|3.36$ (-%25)
|Tavern Master
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Lost Judgment
|59.99$
|17.99$ (-%70)
|Judgment
|39.99$
|11.99$ (-%70)
|Kingdoms and Castles
|7.99$
|5.27$ (-%34)
|Dead Island Definitive Edition
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Cyclopean: The Great Abyss
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Solium Infernum
|18.99$
|9.49$ (-%50)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.