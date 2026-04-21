[20-27 Nisan 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
DARK SOULS II 24.99$ 6.24$ (-%75)
Farthest Frontier 17.99$ 8.99$ (-%50)
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
Teardown 19.99$ 9.99$ (-%50)
Yes, Your Grace 10.49$ 1.57$ (-%85)
Like a Dragon: Ishin! 59.99$ 11.99$ (-%80)
Felvidek 6.29$ 3.77$ (-%40)
Like a Dragon: Infinite Wealth 69.99$ 20.99$ (-%70)
Bellwright 14.99$ 9.89$ (-%34)
Foundation 17.99$ 12.05$ (-%33)
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 59.99$ 17.99$ (-%70)
Dead Island 2 37.49$ 3.74$ (-%90)
RV There Yet? 4.49$ 3.36$ (-%25)
Tavern Master 7.99$ 1.59$ (-%80)
Lost Judgment 59.99$ 17.99$ (-%70)
Judgment 39.99$ 11.99$ (-%70)
Kingdoms and Castles 7.99$ 5.27$ (-%34)
Dead Island Definitive Edition 14.99$ 1.49$ (-%90)
Cyclopean: The Great Abyss 5.79$ 2.89$ (-%50)
Solium Infernum 18.99$ 9.49$ (-%50)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

