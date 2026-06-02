Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Mayıs 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Her ay olduğu gibi mayısta da dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Mayıs 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın dördüncü ayı nisan da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki mayıs ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Nisan 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Listenin zirvesinde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki From yer alıyor. Onu Netflix’teki Kimler Geldi Kimler Geçti ve efsane dizi Game of Thrones takip ediyor.

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen diziler

  1. From - TV+ & TOD
  2. Kimler Geldi Kimler Geçti - Netflix
  3. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  4. Off Campus - Prime Video
  5. Prens - HBO Max & TV+
  6. The Boys - Prime Video
  7. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  8. Gibi - Exxen
  9. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
  10. Sıfır Bir - TV+

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Paket İçerikleri Ne? Abone Olmaya Değer mi? [2026]

Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Paket İçerikleri Ne? Abone Olmaya Değer mi? [2026]

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com