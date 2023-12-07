Fast food devi McDonald's, gelecek yıldan itibaren operasyonlarında Google'ın üretken yapay zekâsını kullanacağını açıkladı.

McDonald's, Google ile 2024 yılından itibaren üretken yapay zekâ iş birliği için anlaşmaya vardı. Fast food devinin binlerce mağazasında yapılacak olan donanım ve yazılım geliştirmeleri de bu projenin bir parçası olacak. McDonald's, üretken yapay zekâyı kullanarak operasyonlarını optimize edecek.

McDonald's tarafından gelen açıklamaya göre çalışmanın çıktılarından biri "daha sıcak, daha taze yemek" yemeyi sağlayacak olması. Büyük siparişlerin nasıl olup da üretken dil modeliyle daha taze olabileceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı ancak bu konuda bazı varsayımlarda bulunabiliriz.

Üretken yapay zekâ ile patateslerimiz sıcak gelecek

McDonald's mağazalarında bulunan ve sipariş verilebilen kiosklar için daha fazla yapay zekâ destekli otomasyon görebiliriz. Benzer bir durum, özellikle ABD'de yaygın olan arabadan sipariş sistemleri için de mümkün olabilir.

McDonald's şu an için yapay zekânın nasıl kullanılacağı konusunda bilgi vermedi. Donanım ve yazılım geliştirmeleri ile birlikte Google Cloud teknolojileri de kullanılacak. Bu sistemler sayesinde yöneticiler, işleyiş sorunlarını azaltmak için bu verileri kullanarak aksamaları tespit edebilecek, çözümler bulabilecekler.

Yapay zekâ insanların yerini alır mı?

Öte yandan McDonald's, yaptığı açıklamalarda yapay zekânın insan çalışanların yerini alıp almayacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Onun yerine bu teknolojinin mağaza çalışanları için "karmaşıklığı azaltacak" ve "mağaza çalışanları ve müşterileri için heyecan verici deneyimler" sunacağı ifade edildi. Daha önce de bir başka fast food zinciri olan Wendy's bir şubesinde benzer bir süreç test etmeye başlamıştı.

McDonald's yakın zamanda konuşmalı sistemleri ile kiosk sistemlerini bir araya getirmeye çalışıyordu. Firmanın açıklamasına göre "daha bilgi içerikli testler ve otomasyonlu çözümler ile restorant operasyonlarını geliştireceğini" söylüyor.

Yarın bir gün firmaların yapacağı anlaşmalarla birlikte uygulamalarda siparişimizi alan Tarkan falan duyarsak şaşırtıcı olmayacaktır. Böyle bir hizmet olsa kullanmak ister miydiniz?