Mercedes-Benz, yüksek performanslı E-Serisi'ni tanıttı. "Mercedes-AMG E53" ismiyle karşımıza çıkan otomobil, eşsiz güzelliğine efsane bir performans katıyor. Aracın fiyatı ise şimdilik açıklanmadı.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, bugün düzenlediği bir etkinlikte "AMG E53" serisi yeni otomobilini tanıttı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan E Serisi'nin yüksek performanslı versiyonu olarak karşımıza çıkan otomobil, hibrit motoru ve ultra lüks tasarımı ile sedan gövde tipine ek olarak station wagon seçeneğe de sahip olacak. Mercedes-AMG E53, lüks ile yüksek performansı bir arada isteyen tüketiciler için eşsiz bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Mercedes-AMG E53'ün tasarımı ile başlayacak olursak aracın genel anlamda 2024 model Mercedes-Benz E Serisi'ne benzediğini söyleyebiliriz. LED destekli farlar, iri ızgara, devasa Mercedes-Benz logosu, aracın ultra yakışıklı görünmesini sağlıyor.

Karşınızda Mercedes-AMG E53

2024 Mercedes-Benz E Serisi, en çok da arka aydınlatmaları ile kullanılmıştı. Şirket, bu araçta yıldız desenli arka aydınlatmalar tercih etmişti. Bunu AMG versiyonda da görüyoruz. Ayrıca dört egzoz çıkışı ve küçük bir spoyler de tasarım detayları arasında bizleri karşılıyor.

Mercedes-Benz, 2023'ün başında bir açıklama yapmış ve yeni E-Serisi'nin iç tasarımıyla ilgili tüm detayları paylaşmıştı. Bu tasarım, Mercedes-AMG E53'te de kendini gösteriyor. Bu aracı satın alan tüketiciler, 3 devasa boyutlu ekranın keyfini çıkarabilecekler. Mercedes, üst segment aracında konforu o kadar önemsiyor ki yolcu tarafında oturan kişi, aracın bilgi-eğlence ekranında oyun oynayabilecek.

2024 Mercedes-Benz E-Serisi'nin iç tasarımıyla ilgili detaylı bilgi için:

Kaput altına indiğimizde ise bu araca hayran kalmamak mümkün değil. Hibrit motorlu Mercedes-AMG E53'te, 577 beygir gücü ve 750 Nm tork üreten bir sistem bulunuyor. Dileyen tüketiciler, opsiyonel olarak sunulan AMG Dynamic Plus paketinin bir parçası olarak toplam gücü 603 beygire çıkarıyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 3,8 saniye olan otomobil, AMG Dynamic Plus paketi ile 280 km/s hıza ulaşabiliyor.

Mercedes-Benz, AMG A53 sedan ve station wagon versiyon için fiyat açıklaması yapmadı. Aslında bunun nedeni, aracın yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olması. Şirket, aracın hangi ülke pazarlarına gireceğine ilişkin de bir şey söylemedi.