Mercedes-Benz'in sevilen SUV modeli GLC, makyajlanmış haliyle tekrardan müşterilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mercedes-Benz'in dikkat çeken SUV aracı GLC'nin makyajlanmış versiyonu duyuruldu. Yenilenmiş LED farlar, farklılaştırılmış arka tampon ve geliştirilmiş teknolojisiyle duyurulan GLC, MBUX adı verilen bilgi eğlence sistemiyle müşterileri mutlu etmeyi hedefliyor.

"Hey Mercedes" sesli komutuyla aktifleştirilebilen MBUX, aynı zamanda uzaktan el hareketleriyle de kontrol edilebiliyor. Buna ek olarak, Mercedes-Benz'in birçok otomobilinde yer alan orta konsoldaki dokunmatik kontrolcü de araçta yer alan detaylardan biri. Kullanıcıların yıllardır alışık olduğu bu kontrolcünün yeni makyajla birlikte iki yeni versiyonu da opsiyon olarak sunulacak.

Mercedes-Benz GLC, tam otomatik şanzımanı ve 4Matic adı verilen dört çeker sistemiyle müşterilerin kullanımına sunulacak. Yenilenmiş haliyle birlikte otomobilin iki ayrı dizel opsiyonu olacak. Bunlardan biri 220d adı verilen 141 beygirlik donanımken, diğeri ise 177 beygir güç sağlayan 300d adlı donanım olacak.

Mercedes-Benz, GLC'nin bu makyajıyla birlikte sürüş anlamında da kişiselleştirmeye ağırlık vermeye başladı. Kullanıcılar, GLC'nin direksiyonundayken üç farklı süspansiyon modunu diledikleri gibi özelleştirebilecekler. GLC; aktif mesafe yardımcısı, hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi birçok yenilikle birlikte önümüzdeki yaz aylarında müşterilerin karşısında olacak.

Yenilenmiş GLC'nin fiyatlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış olmasa da çok yakında duyurulacağını düşünüyoruz.