Tesla’nın Bu Yıl Tanıtması Beklenen Model Y Hakkında Tüm Bil

Tesla’nın yeni SUV modeli Tesla Y’nin bu yıl tanıtılması bekleniyor. Araç hakkındaki bilgilerimizi bir araya topladığımızda ortaya pek çok ipucu çıkıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ürün gamını çeşitlendirmek ve farklı segmentlerden müşteriler toplamak için çeşitli modeller geliştriyor. Firma daha önce sedan ve SUV araç üretmişti.

Firmanın yeni aracı da bir SUV olam Model Y olacak. Çarşamba günü Twitter’da Tesla CEO’su Musk bir duyuru yapacağını açıkladı. Duyurunun içeriği hakkında ise bilgi vermedi. İhtimallerden biri, Tesla Model Y’nin resmen açıklanması olarak gözüküyor.

Aracın üretimi muhtemelen 2020 yılında gerçekleştirilecek. Üretim için Gigafactory adlı tesis kullanılacak. Tesla, geçtiğimiz haziran ayında üretim için Nevada’daki Gigafactory 1’in kullanılmasının muhtemel olduğunu açıklamıştı.

Model Y, Model 3 platformu üzerine inşa edilecek. Model Y’nin parçalarının dörtte üçü Model 3 ile aynı olacak. Böylece aracın üretim maliyeti düşecek. Bu bilgiyi Elon Musk, dördüncü çeyrek rakamlarıyla birlikte açıklamıştı.

Business Insider’in Tesla içi yazışmalara dayandırarak verdiği bilgilere göre Model Y, Model 3’te olmayan üçüncü koltuk sırası, IP Yükseltici ve orta konsol yükseltici gibi özelliklerle gelecek. Bir şirket sözcüsü bu bilgileri yalanlamıştı ancak sonradan belgenin doğruluğu kabul edildi.

Elon Musk, ekim ayında bir Model Y prototipinin üretilmesine onay verdi. Bu bilgiyi de üçüncü çeyrek toplantısında açıkladı.

Tesla aslında Mayıs 2018’de bir video yayınlamıştı. O videoda görünen araç, Tesla’nın üzerinde çalışmayı planladığı araç olarak gösterilmişti. O aracın Model Y olduğu iddia ediliyordu. Tesla ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Model Y ile birlikte firmanın üretim süreci de değişecek. Musk, Model Y üretiminin üretim devrimi olacağını iddia ediyor. Musk, Model 3’te yaşadıkları sorunlara rağmen bu aracı çoğunlukla otomasyon ile üretecek. Model 3’teki sıkıntılardan bahseden Musk, “Makineleri yapacak makineleri yapmakla uğraştıklarını” söylemiş ve sürecin acı verici olduğunu belirtmişti.

Model Y’nin yukarı doğru açılan kanat kapılara sahip olması bekleniyor. Nedeni ise Musk’ın attığı bir Tweet. Model 3’ün kanat kapılara sahip olup olmayacağını soran bir tweete cevap veren Musk, daha sonra sildiği tweette “bir Model 3 ve bir de Model Y olacak. İkisinden birinde olacak.” demişti. Model 3’ün kapıları standart şekilde açılıyor.

2016 yılında Musk, Tesla araçlarında güneş çatısı olabileceğini belirtmişti. Musk bu konuda kesin bir zaman çizelgesi paylaşmamıştı. Güneş çatıları, bir aracın güneş enerjisini de emmesini sağlayan bir teknoloji. Musk’a göre bu teknolojiye sahip araçlar net pozitif olacak, bu da araçların harcadığından çok enerji üreteceği anlamına geliyor.

Aracın muhtemel menzili 400 kilometre olacak. Model X’in ana modeli 430 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Model 3’ün menzili ise 420 kilometreden biraz fazla.

Aracın yük kapasitesi ve bagaj hacmi de daha fazla alacak. Tesla artık katlanabilir koltuklar kullanıyor. İkinci sıradaki koltuklar katlanınca aracın kargo kapasitesi oldukça artıyor. Aracın bagaj hacminin 2500 litreye yakın olması bekleniyor.

Model Y’nin belki de en cazip yanı ise fiyat etiketi olacak. Tesla bu konuda bir bilgi paylaşmadı. Öte yandan şirketin zaten lüks bir SUV aracı var. Model Y’nin daha ucuz, daha basit bir araç olması bekleniyor. Böylece daha geniş bir kitleye hitap edebilecek bir SUV ortaya çıkmış olacak. Fiyatın BMW X3’le aynı aralıkta, 40 bin dolar civarında olması bekleniyor.