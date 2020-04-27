Mercedes-Benz X-Class'ın dikkat çeken özelliklerini tüm detaylarıyla birlikte anlatıyoruz. Ayrıca Mercedes'in bu modelle birlikte sunduğu paketleri, donanım seçeneklerini ve fiyatları da listeledik.

Mercedes-Benz denilince akla lüks ve üst segmentte araçlar gelmesine rağmen Daimler, fiyat performans sınıfında konsept olarak çıkardığı Mercedes-Benz X-Class’ı aynı yılın 2016'nın Temmuz ayında piyasaya sürmüştü. Araç X 220 d ve X 250 d isimlerini alarak iki farklı motor seçeneğiyle piyasaya çıktı. Daha sonrasında ise X 250 d 4MATIC ve X 350 d 4MATIC motor seçeneklerini de opsiyonlarına ekledi. Donanım seçeneklerine baktığımızda ise Pure, Progressive ve Power olarak üç farklı donanım paketini müşterilerine sundu.

Geçtiğimiz aylarda üretiminin durdurulacağı söylentileri dolaşan Mercedes'in lüks kamyoneti X-Class'ın yollara veda edeceği kesinleşmiş gibi görünüyor. Mercedes'in temsilcinin "Auto Motor und Sport'a" verdiği röportaja göre X-Class, Daimler Grubu'nun masraf azaltma çalışmalarının kurbanı oluyor. Piyasada kaldığı 2018 yılı boyunca yalnızca 16 bin 700 adet satan pick-up için Mercedes-Benz, aracın üretimi için Nissan ile ortak çalışmıştı. Üretimi son bulacak olan Mercedes-Benz X-Class’ın dikkat çeken 4 özelliğini incelediğimiz, bu pick-up hakkında merak ettiğiniz sorulara da yanıt bulacağınız yazımızla sizleri başbaşa bırakıyoruz.

Donanım Seçenekleri

Paketler

Motor Seçenekleri

Tasarım

1. Donanım Seçenekleri

Pure:

Mercedes-Benz X-Class’ın baz modeli olarak tanımlayabileceğimiz paket giriş seviyesi bir paket olmasına rağmen Mercedes-Benz’in premium çizgisini kaybetmeden dolu bir içerikle karşımıza çıkıyor. Sadece X 220 d modelinde alabileceğiniz Pure paketi'nin sunduğu güvenlik donanımları;

Klima,

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi),

(Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi), ASR (Antipatinaj sistemi),

(Antipatinaj sistemi), BAS (Frenleme kuvveti yardım sistemi),

(Frenleme kuvveti yardım sistemi), ESP (Elektronik dengeleme programı),

(Elektronik dengeleme programı), ETS (Elektronik çekiş sistemi),

(Elektronik çekiş sistemi), EBD (Elektronik güç dağılımı),

(Elektronik güç dağılımı), Rampa kalkış desteği ,

, Şerit takip asistanı ,

, Hız sabitleyici ,

, Ön, yan, diz ve perde hava yastığı

Tüm bunların yanı sıra Bluetooth destekli 7” renkli multimedya sistemi de standart olarak Pure seçeneğinde sunuluyor. Ayrıca kasadaki kullanımı kolaylaştıran yan halkalar ve led aydınlatma da standart donanıma dahil. Pure paketinde 17" çelik jantlar standart. İsterseniz Mercedes-Benz’in sunduğu ek paketlerle sunulan donanımı zenginleşirebiliyorsunuz.

Progressive:

Mercedes-Benz X-Class Progressive paketini ise X 220 d ve X 220 d 4MATIC modellerinde satın alabiliyorsunuz. X-Class Progressive paketinin ise bizlere Pure paketine ek olarak sunduğu güvenlik donanımları;

Arka diferansiyel kilidi ,

, DSR (Yokuş iniş destek sistemi)

Bununla birlikte 7 ileri otomatik şanzımanla birlikte Bluetooth destekli 7” renkli dokunmatik multimedya sistemi, Dinamik geri görüş kamerası, Elektrikli yardımcı ısıtma (PTC), Elektrik kumandalı ve ısıtmalı dış aynaları da beraberinde getiriyor. Jantlar ise 18" alüminyum alaşımlı olarak sunulmuş. İsteğinize uygun opsiyonları da seçerek pakette standartda olmayan donanımları ekleyip Mercedes-Benz X-Class Progressive paketine sahip olabiliyorsunuz.

Power:

Mercedes-Benz X-Class’ın en üst donanım seçeneği olan Power X 220 d, X 220 d 4MATIC ve X 350 d 4MATIC modellerinde satın alınabiliyor. X-Class Power'ı seçtiğinizde diğer paketlerden farklı olarak;

Aktif şerit takip asistanı (opsiyonel),

7 ileri 7G-Tronic Plus Çift kavramalı otomatik şanzıman (opsiyonel),

Vites değiştirme kulakçıkları(opsiyonel),

Dynamic select sürüş modu(opsiyonel),

Eco Start/Stop(opsiyonel) satın alınabiliyor.

Standart olarak ise KEYLESS-GO, THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima sistemi, Konfor Paketi ve Park Paketi sunuluyor. Jant olarak ise hafif alüminyum alaşımlı 19” jantlar tercih edilmiş.

2. Paketler

Stil Paketi:

X-Class Stil paketi görselliğe önem verenler için Progressive ve Power modellerini aldığınızda tercih edebileceğiniz bir paket olarak sunulmuş. Karartılmış arka camlar, yan basamaklar ve tavan rayları, yüksek performanslı LED farlar ve elektrikli açılabilir arka cam gibi donanımları beraberinde getiriyor.

Konfor Paketi:

X-Class Konfor paketi sürücü ve yolcu için bel desteğine sahip elektrikli ayarlanabilir koltuklar, ARTICO deri/DINAMICA mikrofiber döşemeler ve THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima sistemi gibi ayrıcalıklar sunuyor.

360° Kameralı Park Paketi:

X-Class 360° Kameralı Park paketi PARKTRONIC ve 360° görüş sağlayan geri görüş kamerası araca park ve manevra kabiliyeti kazandırıyor. Sürücü PARKTRONIC sayesinde önünde ve arkasında bulunan engellere karşı uyarılar alıyor.

Kış Paketi:

X-Class Kış paketi ise konforuna düşkün sürücülere özel ayrıcalıklar sunuyor. Soğuk hava koşullarında koltuk ısıtması ve ısıtmalı ön cam yıkama sistemi sayesinde sürüş konforu bir hayli artıyor.

3. Motor Seçenekleri:

X-Class X 220 d

X-Class X 220 d 4 silindirli, 2.298 cc, Euro 6 dizel bir motora sahip. Bu motor kullanıcılarına 163 BG / 403 Nm Tork ve 4x2 çekiş sistemi sunuyor. Şanzıman konusunda ise 6 ileri manuel tercih edilmiş. Bu motor ise yakıt konusunda da fabrika verilerine göre 100 km’de 7,6 lt yakıt tüketiyor.

X-Class X 250 d

X-Class X 250 d, X 220 d modelinde olduğu gibi 4 silindirli, 2.298 cc, Euro 6 dizel bir motora sahip. Bu motor ise 190 BG / 450 Nm Tork ve 4x2 çekiş sistemi sunuyor. 6 ileri manuel şanzımana ek 7 ileri otomatik şanzıman seçeneği de sunan model 7,5 lt/ 100 km yakıt tüketimine sahip.

X-Class X 250 d 4MATIC

X-Class X 250 d 4MATIC modelinin, X-Class X 250 d modelinden tek farkı 4x2 / 4x4 seçilebilir çekiş geçişi sunması. Diğer özelliklerine baktığımızda X-Class X 250 d modelinden bir farkı bulunmuyor.

X-Class X 350 d 4MATIC

X-Class X 350 d 4MATIC 6 silindirli V6, 2.987 cc, Euro 6 dizel bir motorla birlikte geliyor. Bu motor sayesinde araç 258 BG ve 550 Nm torka sahip oluyor. 7 ileri 7G-Tronic Plus otomatik şanzıman ve sürekli 4x4 ile birlikte arazi koşullarında göz kamaştırıyor. Yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre 9 lt /100 km.

4. Tasarım

Her zamanki gibi asi ve lüks tasarım anlayışını benimseyen Mercedes-Benz, üretmiş olduğu pick-up da bile bu tasarımdan vazgeçmemiş. Ön kısımda geniş ızgara ve büyük Mercedes-Benz logosuyla bizleri karşılayan araç ayrıca bir ön korumaya da sahip. Bir arazi aracı olmasına rağmen led farlar, sisler ve krom kaplamalarla birlikte sedan bir araç panjurundan farklı değil.

Aracın yanlarında ise krom kapı kolları ve basamaklar araca güçlü bir hava katmış. 17”, 18” ve 19” jant opsiyonları sunan araç 19” geniş alüminyum jantlarla çok daha şık bir görünüm kazanmış. Aracın kasasında ise led aydınlatmalar ve yan halkalar kullanımı oldukça kolaylaştırmış.

Mercedes-Benz X-Class boyutları ve yük çekme kapasitleri:

Mercedes-Benz X-Class 2113 mm eninde, 1838 mm yüksekliğinde ve 5340 mm boyunda bir araç. Aracın yerden yüksekliği ise 222 mm. 2,466 m2 yükleme alanına sahip olan aracın modellere göre azami ağırlıkları 4x2 modellerde 3200 kg, 4x4 modellerde ise 3250 kg olarak açıklanmış. Merdiven tip şasi üzerine inşa edilmiş araç çok kollu helezon yaylı arka süspansiyon sistemine sahip. X-Class 49 derecelik yan eğime kadar sürüş sunuyor. Aracın taşıma ve çekme kapasiteleri ise;

X-Class X 220 d 1.067 kg taşıma 3.200 kg çekme kapasitesi

X-Class X 250 d 1.039 kg taşıma 3.200 kg çekme kapasitesi

X-Class X 250 d 4MATIC 1.027 kg taşıma 3.500 kg çekme kapasitesi

X-Class X 350 d 4MATIC 1.001 kg taşıma 3.500 kg çekme kapasitesi

Mercedes-Benz X-Class fiyatları:

2020 Model Power X 350 d 4MATIC AT: Anahtar Teslim Fiyatı 424.900 TL

2019 Power X 250 d 4MATIC AT: Anahtar Teslim Fiyatı 323.950 TL

2019 Power X 250 d AT: Anahtar Teslim Fiyatı: 305.720 TL

Power X 350 d 4MATIC AT: Anahtar Teslim Fiyatı: 416.700 TL

Kış Paketi: 2.650 TL

Stil Paketi: 7.054 TL

Mercedes-Benz X-Class şu anda yukarıda listelediğimiz seçeneklerle sıfır olarak satın alınabiliyor. Ek olarak ise araca Kış paketini 2.650 TL'ye, Stil paketini ise 7.054TL'ye satın alabilirsiniz. X-Class'ın güncel fiyatlarını ve alınabilir paketlerini sizinle paylaştık.

Mercedes-Benz ülkemizde çoğunlukla lüks sedan araçlarla karşımıza çıksa da hafif ticari sınıfta da adından söz ettirmeye başladı. Mercedes-Benz’in üretimini durdurmayı planladığı pick-up’ı X-Class’ın dikkat çeken özelliklerini rehberimizde inceledik. Pick-up kamyonetler arasında piyasaya çıkışının ardından yer bulmaya başlayan Mercedes-Benz daha önce girmediği bir kulvara girerek rakipleriyle karşılaştırıldı. Bizler de yazımızda Mercedes-Benz X-Class’ın dikkat çeken özelliklerini inceledik.