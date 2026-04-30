Microsoft, 2026 ilk çeyreğinde 82,9 milyar dolar gelir ve 31,8 milyar dolar net kâr açıkladı. Şirketin gelirlerinde Azure, Microsoft 365 ve yapay zekâ öne çıkarken Xbox, Windows ve cihaz tarafındaki düşüş dikkat çekti.

Microsoft, 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 82,9 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirini %18 artıran teknoloji devi, net kârını da 31,8 milyar dolara çıkardı. Yani Microsoft, yalnızca büyümekle kalmadı; bunu oldukça kârlı bir şekilde yapmayı da başardı.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Bu çeyreğin asıl yıldızı ise tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ ve bulut oldu. Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirketin yapay zekâ işinin yıllıkl gelir bazında 37 milyar doları aştığını açıkladı. Daha dikkat çekici olan ise bu alanın yıllık bazda %123 büyümesi. Yani Microsoft için yapay zekâ artık “geleceğin yatırımı” değil, bugünün de gelir kapısı.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Microsoft 365: Copilot desteğiyle şirketlerden daha fazla gelir geliyor

Microsoft’un gelir kategorileri

Gelir kategorisi FY26 Q3 geliri Geçen yıl Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri 32,6 milyar dolar 24,8 milyar dolar Kurumsal Microsoft 365 25,6 milyar dolar 21,9 milyar dolar Oyun 5,3 milyar dolar 5,7 milyar dolar LinkedIn 4,8 milyar dolar 4,3 milyar dolar Windows ve cihazlar 4,0 milyar dolar 4,1 milyar dolar Arama reklamları 3,8 milyar dolar 3,5 milyar dolar Bireysel Microsoft 365 2,3 milyar dolar 1,8 milyar dolar Dynamics 2,3 milyar dolar 1,9 milyar dolar Kurumsal ve iş ortağı hizmetleri 2,1 milyar dolar 1,9 milyar dolar

Microsoft’un en güçlü gelir kalemlerinden biri, şirketlere yönelik Microsoft 365 abonelikleri oldu. Microsoft 365 Kurumsal ürün ve bulut hizmetleri geliri bu çeyrekte 25,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 21,9 milyar dolardı. Yani Word, Excel, Teams ve Outlook gibi ürünler hâlâ Microsoft’un kasasını dolduran en önemli araçlardan biri.

Ancak burada artık klasik Office aboneliklerinden daha fazlası var. Microsoft 365 Copilot, şirketlerin ödediği kullanıcı başına geliri yukarı çekiyor. Microsoft, Copilot ücretli kullanıcı sayısının 20 milyonu aştığını söylüyor. Bu da yapay zekânın Office paketinin yanına eklenen süslü bir özellik değil, doğrudan para kazandıran yeni bir katman hâline geldiğini gösteriyor.

Azure ve sunucu servisleri: Microsoft’un asıl para makinesi burada çalışıyor

Microsoft’un en büyük gelir kategorisi Sunucu ürün ve bulut hizmetleri oldu. Bu kategori, üçüncü çeyrekte 32,6 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde 24,8 milyar dolar olan bu kalemdeki büyüme, şirketin neden sürekli veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına yatırım yaptığını çok net anlatıyor.

Bu kategorinin merkezinde ise Azure var. Azure ve diğer bulut servisleri yıllık bazda %40 büyüdü. Sabit kurla bakıldığında büyüme %39 seviyesinde. Microsoft’un açıklamasına göre şirket, çeyrek içinde daha fazla kapasiteyi erkenden devreye alabildiği için hem yapay zekâ hem de klasik bulut iş yüklerinde daha fazla kullanım yakaladı. Kısacası talep var, Microsoft da yetişebildiği kadar satıyor.

Microsoft Cloud: Şirketin bulut gelirleri 54,5 milyar dolara çıktı

Microsoft’un farklı bulut gelirlerini tek çatı altında topladığı Microsoft Cloud geliri, çeyrekte 54,5 milyar dolara yükseldi. Bu gelir kalemi yıllık bazda %29 büyüdü. Azure, Microsoft 365 Kurumsal Cloud, Dynamics 365 ve LinkedIn’in ticari servisleri bu dev bulut ekosisteminin parçaları arasında yer alıyor.

Burada önemli nokta şu: Microsoft artık tek bir ürünle büyüyen bir şirket değil. Azure altyapıyı sağlıyor, Microsoft 365 çalışanların kullandığı uygulamalara dönüşüyor, Dynamics şirketlerin operasyonlarını bağlıyor, Copilot ise tüm bu sistemlerin üstüne yapay zekâ katmanı ekliyor. Yani Microsoft, birbirini besleyen dev bir ekosistem kurmuş durumda.

LinkedIn: İş dünyasının sosyal ağı Microsoft’a para kazandırmaya devam ediyor

LinkedIn, Microsoft’un üçüncü çeyreğinde 4,8 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 4,3 milyar dolardı. Microsoft’a göre LinkedIn geliri yıllık bazda %12 arttı. Bu büyüme; işe alım çözümleri, reklamlar, premium abonelikler ve satış araçları gibi farklı alanlardan geldi.

LinkedIn’i yalnızca “iş bulma platformu” olarak görmek artık pek doğru değil. Microsoft için LinkedIn; reklam, işe alım, satış ve profesyonel veri tarafında ciddi bir gelir makinesi. Hatta şirketin yapay zekâ destekli LinkedIn işe alım araçları yıllık bazda 450 milyon doların üzerinde gelir üretmeye başladı. Bu da LinkedIn’in yapay zekâ döneminde daha da değerli hâle geldiğini gösteriyor.

Xbox ve oyun: Kullanıcı ilgisi var ama gelir tarafı geriledi

Microsoft’un Gaming geliri bu çeyrekte 5,3 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde 5,7 milyar dolar gelir açıklanmıştı. Yani oyun tarafında yıllık bazda %7’lik bir düşüş var. Xbox içerik ve servis gelirleri de %5 geriledi. Bu da Microsoft’un oyun tarafında büyüme ivmesini korumakta zorlandığını gösteriyor.

İşin ilginç yanı, Microsoft Xbox tarafında kullanıcı etkileşiminin güçlü olduğunu söylüyor. Aylık aktif Xbox kullanıcılarında ve oyun akış saatlerinde rekor görüldüğü belirtiliyor. Ancak bu ilgi, gelir tablosuna aynı güçte yansımamış durumda. Game Pass ve içerik stratejisinin Microsoft için hâlâ kritik ama biraz daha dikkatli yönetilmesi gereken bir alan olduğu söylenebilir.

Windows ve cihazlar: Microsoft’un klasik gelir kapılarında yavaşlama var

Windows ve elektronik cihazlar kategorisi, üçüncü çeyrekte 4 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu gelir 4,1 milyar dolardı. Microsoft, Windows OEM ve cihaz gelirlerinin yıllık bazda %2 düştüğünü açıkladı. Yani bilgisayar üreticilerine satılan Windows lisansları ve Surface gibi cihazlar, bu çeyrekte şirketin büyümesine güçlü bir katkı sağlayamadı.

Buna rağmen Windows tarafında tamamen karamsar bir tablo yok. Microsoft’a göre OEM tarafı beklentilerin üzerinde geldi. Bilgisayar üreticileri ve kanal ortakları, özellikle bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle stoklarını güçlendirdi. Yani kısa vadede Windows lisansları desteklendi ama cihaz tarafındaki zayıflık hâlâ dikkat çekiyor.

Arama reklamları: Bing ve Edge sessiz sedasız büyüyor

Microsoft’un Search advertising geliri üçüncü çeyrekte 3,8 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 3,5 milyar dolardı. Trafik edinme maliyetleri hariç arama reklam gelirleri yıllık bazda %12 arttı. Bu da Bing ve Edge’in Microsoft için sessiz ama düzenli büyüyen bir gelir alanı olduğunu gösteriyor.

Tabii burada Microsoft hâlâ Google’ın çok gerisinde. Ancak yapay zekâ destekli arama deneyimleri, Bing’in elini geçmişe göre daha güçlü hâle getiriyor. Arama hacminin ve arama başına gelirin artması, Microsoft’un bu alanda küçük ama kârlı bir büyüme yakaladığını gösteriyor. Yani Bing, yıllardır süren “Google’a rakip olabilir mi?” tartışmasında ilk kez daha anlamlı bir konuma gelmiş durumda.

Microsoft 365: Bireysel abonelikler de büyüyor

Bireysel kullanıcılara yönelik Microsoft 365 Consumer products and cloud services geliri 2,3 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,8 milyar dolardı. Microsoft 365 Consumer bulut gelirleri yıllık bazda %33 büyüdü. Bireysel Microsoft 365 abone sayısı ise %7 arttı.

Bu kategoride büyümenin en önemli nedeni yalnızca yeni aboneler değil. Microsoft, kullanıcı başına geliri artırmayı da başarıyor. Copilot ve yapay zekâ özelliklerinin bireysel paketlere daha fazla eklenmesi, Microsoft’un ilerleyen dönemde tüketici tarafında da daha yüksek fiyatlı abonelik paketlerine ağırlık verebileceğini düşündürüyor.