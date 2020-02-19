Minecraft Modları Nasıl Yüklenir? - En İyi Modlar - 2020

Minecraft 2009’da çıkış yaptığından bu yana oyuncu kitlesini giderek genişletiyor. Oyun bu denli büyük bir başarı sağladığı için de indirme sayılarında rekorlar kırıyor. Oyunun bu kadar uzun ömürlü olmasının sebeplerinden biri de tabii ki Minecraft için yapılmış modlar. Mod yapımcıları için Minecraft adeta dibi olmayan bir okyanus. Bizler de bu modları listelediğimiz bir yazı hazırlamak istedik.

Minecraft net bir şekilde gelmiş geçmiş en unutulmaz hayatta kalma oyunlarından biri. 2009 yılında piyasaya çıktığı zaman bugünkü görüntüsünden çok uzak olsa da çok sevilmişti. Oyunculara sunulan sınırsız bir dünya vardı ve bu dünyayı istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Minecraft, yakaladığı başarıyla bir nevi hayatta kalma oyunlarının önünü açtı.

Oyun zamanla geliştirildi ve ilk halinden bambaşka bir yapıya büründü. Minecraft haritası içindeki en korku dolu yaratıklardan biri olan Enderman, oyuna 2011’de eklendi. Oyun zamanla o kadar sevilir bir hale geldi ki Telltale Games, bir Minecraft Story Mode oyunu bile yaptı.

Oyunun popülerliği günden güne arttı ve mobil cihazlar için Minecraft PE sürümüyle karşımıza çıktı. Minecraft PE, aslen ücretli olduğu için APK uzantılı olarak da indirme rekorları kırdı. (APK uzantılı dosyaları kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.) Minecraft için üretilmiş çeşitli oyuncakları da oyunu daha popüler hale getirdi.. Şimdi dilerseniz Minecraft için üretilmiş en iyi modları sıraladığımız yazımıza geçelim.

Minecraft modları nasıl yüklenir?

Minecraft mod yükleme işlemi için ilk olarak Minecraft Forge isimli programın doğru sürümünü indirmeniz gerekiyor. (Forge programını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.)

Programın 1.7.10 sürümünü kullanmanızı öneriyoruz, çünkü çoğu Minecraft modu, oyunun son sürümüyle uyumlu olmayabiliyor. Aşağıda sıraladığımız modların ise neredeyse hepsi 1.7.10 sürümüyle uyumlu. Gelelim mod yükleme işleminin nasıl yapıldığına:

İlk olarak aşağıdaki listede yer alan istediğiniz modu indirin ,

, Sonrasında inen “.jar” uzantılı dosyayı Minecraft’ın “mods” isimli klasörüne atın. Buraya ulaşmak için Windows’un “Çalıştır” isimli uygulamasına “%appdata%” yazarak “Tamam” butonuna tıklayın.

isimli uygulamasına yazarak “Tamam” butonuna tıklayın. Açılan klasörde “.minecraft” isimli klasöre girin ve burada bulunan “mods” isimli klasörün içine “.jar” uzantılı mod dosyasını atın. “mods” isimli klasör sizde bulunmayabilir. Eğer yoksa aynı isimde bir klasörü sizin oluşturmanız yeterli olacaktır.

Mod yükleme işlemi bu kadar. Dilerseniz artık en başarılı Minecraft modlarına göz atmaya başlayalım.

Tamamen ücretsiz olan en iyi Minecraft modları:

Nerede olduğunuzu gösteren bir harita: Journey Map

Minecraft oynayan herkesin, büyük uğraşlar sonucu yaptığı bir evi bulamadığı olmuştur. İşte Journey Map tam olarak burada devreye giriyor. Modun oyuna eklediği interaktif harita sayesinde, nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. ayrıca daha sonra gitmek istediğiniz noktaları işaretlemeniz de mümkün.

Üstelik modun getirileri bununla da sınırlı değil: Arkanızda bir düşman olduğu zaman sizi uyarıyor. Oyuna bir de küçük harita ekleyen Journey Map’i buradan indirebilirsiniz.

Terkedilmiş şehirler: The Lost Cities

Minecraft’ın sahip olduğu gerçek hayat hissini yükseltebilecek bir mod olan The Lost Cities, keşif yapmayı seven insanların bayılacağı bir mod. Haritanın rastgele yerlerine uzun zaman önce terkedilmiş imajı çizilen şehirler ekleyen mod, gezilip görülecek bir sürü yeni yer sunuyor.

Bu şehirler sayesinde oyunun atmosferi biraz felaket sonrası dünyaya bürünüyor. Dilerseniz The Lost Cities’i buradan indirebilirsiniz. Bu arada aklınızda bulunsun, mod Minecraft 1.10, 1.11 ve 1.12 sürümlerini destekliyor.

Nether’a alternatif olarak bir cennet: The Aether

Minecraft’ın en korkunç yerlerinden biri Nether denilebilir. Oyuncular, normal dünyada bulamayacakları düşmanlarla karşılaşıyorlar. Adeta cehennem denilebilecek Nether’dan sıkılanlar için 1.7.3 sürümüyle uyumlu olan The Aether en iyi modlardan biri.

The Aether, altından yapılma kanatları olan hayvanların, üzerinde gezilebilen bulutların olduğu bir dünya ekliyor. Ancak aklınızda bulunsun, bu cennet gibi diyarda da size saldıran canlılar bulunuyor. The Aether’i buradan indirebilirsiniz.

İstediğiniz şekillerde bloklar üretmenizi sağlayan Carpenter’s Blocks

Bildiğiniz üzere Minecraft’ta bulunan bloklar, yalnızca kare şeklinde oluyor. Carpenter’s Blocks modu size blokları dilediğiniz şekle sokmanıza izin veriyor. Evinize koyduğunuz kapıları, saksıları ve meşalelerin şekilleriyle adeta bir marangoz gibi oynayabiliyorsunuz.

Bu sayede oyunun sıradanlaşmış yapılarına kendi yorumunuzu eklemeniz mümkün oluyor. Dilerseniz Carpenter’s Blocks modunu buradan indirebilirsiniz.

Minecraft’ta yaptığınız evi dekore etmenizi sağlayan Decocraft

Minecraft’ın en sevilen yanlarından biri yaratıcı evler ve yapılar yaratmak. Decocraft modu, oyuna eklediği yeni eşyalarla birlikte yaptığınız evi detaylı bir şekilde dekore etmenize olanak tanıyor.

Bu eşyalar arasında sandalyeler, masalar, lambalar, meşaleler ve peluş oyuncaklar gibi bir sürü çeşit bulunuyor. Dilerseniz Decocraft modunu buradan indirebilirsiniz.

Önüne çıkan yapıları yok eden bakteriler ürettiğiniz Bacteria Mod

Bacteria Mod sayesinde tıpkı bir kimyager gibi yeni bakteriler üretip yapıcı ya da yıkıcı işlemlerde bulunabiliyorsunuz. Bakterileri kullanırken hangi türde yapıları yok etmesini istediğinizi seçiyorsunuz, gerisini bakteriler hallediyor.

Örneğin bir madende bulunan taşları ve çakıl taşlarını yok ederek, yalnızca değerli madenleri bırakan bir bakteri üretebilirsiniz. Dilerseniz Bacteria Mod’u buradan indirebilirsiniz.

Ejderha bile sürmenizi sağlayan Animal Bikes

Animal Bikes için Minecraft’ta bulunan canlıları sürebildiğiniz bir araba modu diyebiliriz. Bu mod sayesinde çok büyük arazileri, kısa sürelerde aşmak için çoğu canlının üstüne binebiliyorsunuz. Bu canlılar arasında Ender Ejderhası ve Demir Golem gibi devasa yaratıklar da bulunuyor. 25’ten fazla canlıya binmenize olanak veren Animal Bikes’ı buradan indirebilirsiniz.

Yere yatmayı ve objelere tırmanmayı mümkün kılan Smart Moving

Minecraft hareket etme konusunda bazen kısıtlayıcı olabiliyor. Smart Moving modu, oyuna eklenen ve oynanışı oldukça çeşitlendiren birçok yeniliğe sahip. Örnek vermek gerekirse, ağaçlara ve yapımı genellikle bir bölgenin etrafını çevrelemek için olan çitlere tırmanabiliyorsunuz.

Bunun dışında dar alanlardan sürünerek geçmek de mümkün. Minecraft bu modla bazen o kadar kolaylaşıyor ki kendinizi hile yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Dilerseniz Smart Moving modunu buradan indirebilirsiniz.

Oyunun görsel kalitesini arşa çıkaran Hyper HD Realism

Minecraft’ın 1.12.2 sürümde desteklenen Hyper HD Realism modu, oyundaki dokuları ve gölgelendirmeleri üst seviyelere taşıyor. Güçlü bir bilgisayarı olan herkesin denemesi gereken bu modla birlikte, oyun adeta Minecraft 2 gibi duruyor. Hyper HD Realism modunu denemek isterseniz buradan indirebilirsiniz.

Oyuna bir sürü devasa hayvan ekleyen LotsOMobs

Minecraft 1.8 sürümünde çalışan LotsOMobs modu, oyuna 25’ten fazla hayvan ekliyor. Bu hayvanlar arasında balıklar, aslanlar, mamutlar ve dinazorlar gibi oyunun atmosferini doğrudan etkileyecek canlılar bulunuyor.

Üstelik modla eklenen canlılar avlandığı zaman eşsiz eşyalar kazanılıyor. Bu eşyalar sonrasında farklı tarifleri uygulamak için kullanılabiliyor. Bu sayede oyunun kökeninde bulunan “keşfetme hissiyatı” daha da heyecanlı bir hale geliyor. LotsOMobs modunu buradan indirip, oyununuza ekleyebilirsiniz.

Dağlar arasında köprü yapılmasını sağlayan Rope Bridge

Minecraft’ın 1.11.2 sürümüyle uyumlu çalışan Rope Bridge modu, oyunda keşif yaparken karşılaşılan en büyük sorunlardan birine çözüm getiriyor. Biliyorsunuz ki Minecraft, engellerden oluşan kocaman bir dünyaya sahip.

Hal böyle olunca gezinirken karşılaşılan yapılar keşif zevkine zarar verebiliyor. Rope Bridge modu sayesinde yapılar arasında köprüler kurarak önünüze çıkan engel sayısını minimuma indirebiliyorsunuz. Dilerseniz Rope Bridge’i buradan indirebilirsiniz.

Minecraft ücretsiz mod paketleri:

Minecraft dünyanın en büyük mod yaratıcısı topluluklarından birine sahip. Oyuna indirilebilecek sayısız mod ve mod paketi bulunuyor. Bu modları yüklemek her zaman için kolay olmayabiliyor.

Bu noktada da yardımınıza birçok modda bulunan özellikleri bir araya getiren mod paketleri koşuyor. Gelin bu mod paketlerine birlikte göz atalım. Aklınızda bulunsun, mod paketleri üreticilerinin kendi başlatıcıları üzerinden yükleniyor.

Tam anlamıyla bir mühendis olmanızı sağlayan Tekkit

Tekkit içinde bulundurduğu eklentiler sayesinde en popüler mod paketlerinden biri durumunda. İçinde bir sürü farklı mühendislik modları bulunuyor. Bu modlarla Minecraft’a eklenen yeni makineleri madenciliği geliştirmek, uzaya gitmek ve farklı boyutları ziyaret etmek için kullanabiliyorsunuz. Tekkit’i yüklemek için kullanılan başlatıcıyı buradan indirebilirsiniz.

Oyunu daha da maceracı hale getiren Hexxit

Hexxit oyunun yapısını değiştiren türde bir mod paketi. Kendisi oyuna yeni düşmanlar, görevler ve zindanlar ekleyerek, macera zevkini üst seviyelere çıkarıyor. Bu sayede Minecraft, canavarları avlayarak keşif yaptığınız bir oyundan çok daha fazlası haline geliyor. Hexxit’i yüklemek için kullanılan başlatıcıyı buradan indirebilirsiniz.

Tarihsel devirleri yaşamanızı sağlayan SevTech: Ages

SevTech: Ages size oyuna başlarken yalnızca birkaç tarif veriyor. Oyunu oynadıkça mod paketinin bünyesinde bulunan modlara erişiminiz artıyor. Yüzlerce farklı içeriğin yanı sıra elinizdeki tariflerin sayısı da katlanıyor.

Ayrıca tüm bunlar yaşanırken taş devri ve uzay çağı arasındaki gelişime tanık oluyorsunuz. SevTech: Ages başlatıcısını buradan indirebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Minecraft zaman geçse de popülerliğini koruyabiliyor ve sıkça izlenen bir oyun. Modları kullanarak eğlenceyi daha da artırmak için çevrimiçi oynamayı da seçebilirsiniz. Listemizde bulunan bazı modları kullanan türk serverlar kolaylıkla bulunabiliyor.

Minecraft için yapılmış en iyi modlara yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Bu modları yalnızca eğlenmek için değil, eğlenceli Minecraft videoları hazırlamak için de kullanabilirsiniz.