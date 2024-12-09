Mısır, Neden 78 Milyar Dolar Gibi Dudak Uçuklatan Bir Bütçeyle Devasa Bir Stadyum İnşa Etti? (Önemli Bir Amacı Var!)

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Mısır, çölün ortasında köklü tarihinin büyüleyici ihtişamı ile modern mühendisliği birleştireceği devasa bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Bu içerikte, Mısır’ın yalnızca ülkesini değil tüm Afrika’yı gururla temsil etmeyi amaçlayan olimpik stadyum projesinden bahsedeceğiz.

Devasa projeler dünya çapında ilgi çekmeye devam ederken, Mısır da büyük ilgi toplayan bir olimpik stadyum projesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce hiç Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmamış olan Afrika kıtasında bir ilke imza atmaya hazırlanan Mısır oldukça iddialı bir stadyum inşa etti.

93.000 kişilik etkileyici stadyumun yapımına 2019 yılında başlandığı ve 2023 yılında tamamlandığı biliniyor.

mısır olimpik stadyum

 93.000 kişiye ev sahipliği yapacak olan dev arena, sadece Orta Doğu’nun değil, Afrika’nın en büyük stadyumu olarak anılıyor.

128.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan bu devasa yapının, futbol maçlarından atletizm yarışmalarına kadar pek çok etkinlik için kullanılabileceği söyleniyor.

Tam 78 milyar dolarlık bir bütçe ile hayata geçirilen bu stadyumun asıl amacı ise 2036 Olimpiyatları’na ev sahipliği yaparak Afrika’da bir ilki gerçekleştirmek olduğu belirtiliyor!

Her ne kadar amaçlarının 2036 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak olduğunu belirtmiş olsak bile Mısır’ın henüz resmî bir başvuru yapmadığını da söylemek gerek.

Stadyumun tasarımında ise kültürel izler kendini gösteriyor.

Mısır olimpik stadyum

Stadyumun eski Mısır Kraliçesi Nefertiti’nin başlığı ve kolyesinden ilham alınarak tasarlandığı söyleniyor.

Özellikle çatısının kültürel mirasını yaşatmaya odaklanan bu tasarımı modern teknolojiyle buluşturduğu da ekleniyor.

45.000 metrekarelik dalgalı bir yapıya sahip olan çatının, hafif bir yapı malzemesi olan gerilmiş çelik halatlar ve destek halkaları kullanılarak inşa edildiği belirtiliyor.

Tribünlerin tasarımınınsa hem akustik hem de görüş açısı bakımından dünya standartlarını karşılayacak şekilde inşa ettiği ifade ediliyor.

Ek olarak, betonarme yapının da yüksek taşıma kapasiteli çelik tendonlarla güçlendirildiği ve bu sayede stadyumun hem yoğun kullanıma hem de zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olmasının sağlandığı söyleniyor.

Özetle, bu stadyum sadece bir spor alanı değil, bir ulusun hatta bir kıtanın hayallerini ve geleceğini temsil eden bir sembol olarak öne çıkıyor.

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