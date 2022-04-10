Mitsubishi, geçtiğimiz günlerde motor üretimini durdurmuştu. Şirket bu defa da ülkedeki en büyük üretim tesisinde üretimi durdurma kararı aldı. Parça tedariği ve araç ihracatı faaliyetleri askıya alındı.

Rusya – Ukrayna arasındaki gerilimin etkileri artarak devam ederken, sizlerle çok sayıda şirketin Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını aktarmıştık. Otomotiv sektöründe de çok sayıda şirket Rusya’nın bu işgaline tepki göstererek üretimi durdurmuştu.

Yaptırımlardan kaçmaya çalışırken her gün bir yenisiyle daha karşılaşan Rusya’ya otomotiv sektöründen de darbe üstüne darbe gelmeye devam ediyor. Bugün de yine benzer bir haber Mitsubishi’den geldi ve şirket belirsiz bir süreliğine Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Araç ihracatı ve parça tedariği askıya alındı

Her ne kadar önümüzdeki günlerde savaşın bittiğini duymayı ümit ediyor olsak da Rusya’ya sayısız sayıda yaptırım uygulandı ve uygulanmaya da devam ediliyor. Rusya’daki faaliyetlerini askıya alan firmalar kervanına son katılan isim ise Mitsubishi oldu. Şirket, geçtiğimiz günlerde ülkedeki motor üretimini bırakmasının ardından bu defa da araç ihracatı ve parça tedariği faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Bununla birlikte Rusya'da bir süredir Pajero Sport SUV modelinin üretiminin yapıldığı Kaluga tesisinde üretim durduruldu.

Kaluga üretim tesisinde üretimin ve montajın durmasıyla birlikte de parça montajları yapılan Peugeot Traveller, Opel Combo ve Citroen Berlingo gibi pek çok aracın da üretimine darbe vurulmuş oldu. Yapılan açıklamaya göre ise şirket, bu durumun asıl sebebinin ‘lojistik zorluklar’ olduğunu söyledi. Şirketin ilerleyen günlerde halihazırda devam eden çip sıkıntıları sebebiyle de ülkedeki faaliyetlerini tamamen durdurabileceği açıklandı. Yani Mitsubishi bir süre daha Rusya’da üretim yapmaya devam edecek ancak ihracat ve parça tedariği belirsiz bir süreliğine durduruldu. Şirket, bu durumun çip krizindeki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini belirtiyor.