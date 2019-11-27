Modem Arayüzüne Nasıl Girilir? – 2019

Yeni bir internet hattı bağlattığınızda ayarları yapmanız için modem arayüzü sistemine giriş yapmanız gerekir. Eğer modem arayüzü şifrenizi unuttuysanız, Webtekno olarak imdadınıza yetişiyoruz. Bu içeriğimizde TTnet, Airties, ZTE ve TP-Link gibi en çok kullanılan modem türlerinin hepsine nasıl giriş yapabileceğinizi detaylı olarak anlatıyoruz.

Yeni bir internet hattı bağlatmak istediğinizde ihtiyacınız olan ana cihaz doğal olarak bir modem oluyor. Bilimum elektronik cihazlarınıza internet sağlayan modeminizde aynı zamanda gerekli internet ayarlarınızı düzenleyip kontrol edebileceğiniz bir sistem bulunuyor: Modem arayüzü. Bu arayüze bir kullanıcı adı ve şifre ile girebiliyorsunuz.

Peki modem arayüzü girişi yapmak için gerekli bilgileri unuttuysanız ne olacak? Sizler için özel hazırladığımız bu içerikte sizlere Turk Telekom, Doping, Turknet, Vodafone, Superonline ve daha birçok operatörün kullandığı modem türlerinin arayüzüne giriş yapabileceğiniz genel IP adreslerini ve şifrelerini derleyeceğiz.

Modem arayüzü ne işe yarar?

Modem arayüzü, ilk paragrafta da bahsettiğimiz gibi internet ayarlarınızı düzenlemenize yarıyor. Bu kontrol panelinde kablosuz ağ bant genişliğini düzenleyebilir, kablosuz ağ şifrenizi belirleyebilir, internetinizi hangi cihazların kullandığını görebilir, internet kullanımını belirli cihazlarla sınırlandırabilir ve DNS ayarları yapabilirsiniz.

Tabii modem arayüzü çok önemli bir kontrol paneli olduğundan, girişi sadece internet sahibi ile sınırlı olmalıdır. Bu yüzden modem arayüzü girişi yaptığınız, servis sağlayıcısının varsayılan olarak koyduğu basit şifreyi değiştirip kendiniz bir şifre koymanızı tavsiye ederiz. Bu sayede internetiniz güvenli kalacaktır.

Modem arayüzüne nasıl girilir?

İnternet ayarlarınızı yapabilmek için modeminizin arayüzüne girmeniz gerekiyor. Modem arayüzüne giriş yapmak için bir IP adresi, kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız var. Biz de Türkiye’de en çok kullanılan modem türlerinin bu bilgilerini aşağıya listeledik. Ancak bundan önce arayüze nasıl giriş yapacağınızı anlatıyoruz:

Adım 1: Tarayıcınızı açın

İnternet bağlantınız olmasa bile modem arayüzü girişi yapabilmeniz internet tarayıcınıza giriş yapmanız gerekiyor. Tarayıcınızı açtıktan sonra URL kısmına aşağıda verdiğimiz listeden kendi modeminize uygun olan IP adresini bulun ve kopyalayıp yapıştırdıktan sonra Enter’a basın.

Adım 2: Kullanıcı adı ve şifrenizi girin

IP adresini URL kısmına yapıştırıp Enter’a bastıktan sonra karşınıza böyle bir ekran belirecek. Bu ekranda size modem arayüzüne giriş yapabilmek için girmeniz gereken bir kullanıcı adı ve şifre bölümü açılacak. Buraya yine aşağıda verdiğimiz şifre listesinden kendi modeminize uygun olan kullanıcı adı ve şifreyi kopyalayıp yapıştırın.

Adım 3: Modem arayüzüne erişin

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra modem arayüzüne erişim sağlamış oluyorsunuz. Burada şu genel ayarlara erişebilirsiniz:

İnternetinizi hangi cihazların kullandığını görme

İnternetinizi kullanan cihazları sınırlama

Wi-Fi bağlantı hızınızı sınırlama

Wi-Fi kullanıcı adı ve şifrenizi belirleme

DNS ayarları yapma

Belirli sitelere erişimi kapama

Sık kullanılan modem arayüzü şifreleri

Airties (TTNET)

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ttnet

Airties Air 5343

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5443

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5452

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5650

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5750

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Airties Air 6372

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Actiontec

IP: 192.168.0.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Boş bırakın

Actiontec Verizon

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Boş bırakın

Airties RT206v2 (TTNET)

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ttnet

Airties RT210 (TTNET)

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Airties RT210 (TTNET)

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ttnet

Allied Telesyn

IP: 192.168.1.1:8080

Kullanıcı adı: manager

Şifre: Friend

Apache

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: root veya setup

Şifre: root

Artes

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: adslroot

Asus

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: Admin

Şifre: Admin

Aztech

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: Admin

Şifre: admin

Aztech

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Admin

Bec

IP: 192.168.1.254

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Billion

IP: 192.168.1.254

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Billion Bipac

IP: 192.168.1.254

Kullanıcı adı: admin

Şifre: password

Bross

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: 1234

Cnet

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Corecess 3112 USB

IP: 10.0.0.3

Kullanıcı adı: admin

Şifre: corecess3112

Corecess 3113 ETH

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: corecess3113

Creative

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Admin

C-Com

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: Gerekmiyor

Şifre: Gerekmiyor

Cnet

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Corecess 3112 USB

IP: 10.0.0.3

Kullanıcı adı: admin

Şifre: corecess3112

Corecess 3113 eth

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: corecess3113

Creative

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Dibeg 108

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: dare

Şifre: Boş bırakın

D-Link

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Admin

Datron USB

IP: 192.168.1.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Dost GVC

IP: 192.168.1.254

Kullanıcı adı: admin

Şifre: dostdost

DryTek

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Boş bırakın

Dynalink

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Eicon Diva

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: Boş bırakın

Şifre: Boş bırakın

Everest SG-1400

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Edimax

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: 1234

E-Con

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Admin

Fishnet AR-1101 (DOPING)

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: 1234

Flynet

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Geek

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Geek

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: geekadsl

Gezz

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Hayes

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Hayesadsl

Home Station DC 213

IP: 10.0.0.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Home Station DC 214

IP: 192.168.1.254

Kullanıcı adı: admin

Şifre: password

Hicomm

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Huawei (TTNET)

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ttnet

Huawei (Vodafone)

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Admin

Huawei (Superonline)

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Admin

Inca

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Inca

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Karel

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: adslroot

Ladox

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ladox

Loopcom

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Link SYS

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Mercury ADSL

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: conexant

NetMaster

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: password

NetMaster

IP: 192.168.0.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Password

Onixon

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: root

Şifre: root

Origo Wireless

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: kont2004

Origo

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Paradigm

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Pikatel

IP: 192.168.7.1

Kullanıcı adı: DSL

Şifre: DSL

Pikatel (TTNET)

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ttnet

Pikatel ComboMax

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: password

Philips SNA6500

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: -

Şifre: admin

Philips SNC6500

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: -

Şifre: admin

Pti 840

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

Pronets

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: conexant

Speedcom

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: conexant

SpeedTouch 330

IP: 10.0.0.138

Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz

Şifre: Siz belirliyorsunuz

SpeedTouch

IP: 10.0.0.138

Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz

Şifre: Siz belirliyorsunuz

Siemens

IP: 192.168.254.254

Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz

Şifre: Siz belirliyorsunuz

SMC

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: -

Şifre: smcadmin

Sonicwall

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: password

Speedstream

IP: 192.168.254.254

Kullanıcı adı: admin

Şifre: Siz belirliyorsunuz

Tecom

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: root

Şifre: root

Tp-Link

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ttnet

Thomson

IP: 10.0.0.138

Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz

Şifre: Siz belirliyorsunuz

US Robotics

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: admin

Zoom X Serisi modem

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: zoomadsl

ZTE XDSL

IP: 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: ttnet

ZTE ZXDSL

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: ZXDSL

Şifre: ZXDSL

ZyXEL

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Şifre: 1234

Quake

IP: 10.0.0.2

Kullanıcı adı: admin

Şifre: epicrouter

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