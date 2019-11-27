Modem Arayüzüne Nasıl Girilir? – 2019

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Yeni bir internet hattı bağlattığınızda ayarları yapmanız için modem arayüzü sistemine giriş yapmanız gerekir. Eğer modem arayüzü şifrenizi unuttuysanız, Webtekno olarak imdadınıza yetişiyoruz. Bu içeriğimizde TTnet, Airties, ZTE ve TP-Link gibi en çok kullanılan modem türlerinin hepsine nasıl giriş yapabileceğinizi detaylı olarak anlatıyoruz.

Yeni bir internet hattı bağlatmak istediğinizde ihtiyacınız olan ana cihaz doğal olarak bir modem oluyor. Bilimum elektronik cihazlarınıza internet sağlayan modeminizde aynı zamanda gerekli internet ayarlarınızı düzenleyip kontrol edebileceğiniz bir sistem bulunuyor: Modem arayüzü. Bu arayüze bir kullanıcı adı ve şifre ile girebiliyorsunuz.

Peki modem arayüzü girişi yapmak için gerekli bilgileri unuttuysanız ne olacak? Sizler için özel hazırladığımız bu içerikte sizlere Turk Telekom, Doping, Turknet, Vodafone, Superonline ve daha birçok operatörün kullandığı modem türlerinin arayüzüne giriş yapabileceğiniz genel IP adreslerini ve şifrelerini derleyeceğiz.

Modem arayüzü ne işe yarar?

modem arayüzü nasıl girilir

Modem arayüzü, ilk paragrafta da bahsettiğimiz gibi internet ayarlarınızı düzenlemenize yarıyor. Bu kontrol panelinde kablosuz ağ bant genişliğini düzenleyebilir, kablosuz ağ şifrenizi belirleyebilir, internetinizi hangi cihazların kullandığını görebilir, internet kullanımını belirli cihazlarla sınırlandırabilir ve DNS ayarları yapabilirsiniz.

Tabii modem arayüzü çok önemli bir kontrol paneli olduğundan, girişi sadece internet sahibi ile sınırlı olmalıdır. Bu yüzden modem arayüzü girişi yaptığınız, servis sağlayıcısının varsayılan olarak koyduğu basit şifreyi değiştirip kendiniz bir şifre koymanızı tavsiye ederiz. Bu sayede internetiniz güvenli kalacaktır.

Modem arayüzüne nasıl girilir?

İnternet ayarlarınızı yapabilmek için modeminizin arayüzüne girmeniz gerekiyor. Modem arayüzüne giriş yapmak için bir IP adresi, kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız var. Biz de Türkiye’de en çok kullanılan modem türlerinin bu bilgilerini aşağıya listeledik. Ancak bundan önce arayüze nasıl giriş yapacağınızı anlatıyoruz:

Adım 1: Tarayıcınızı açın

modem arayüzü giriş

İnternet bağlantınız olmasa bile modem arayüzü girişi yapabilmeniz internet tarayıcınıza giriş yapmanız gerekiyor. Tarayıcınızı açtıktan sonra URL kısmına aşağıda verdiğimiz listeden kendi modeminize uygun olan IP adresini bulun ve kopyalayıp yapıştırdıktan sonra Enter’a basın.

Adım 2: Kullanıcı adı ve şifrenizi girin

modem arayüzü girişi

IP adresini URL kısmına yapıştırıp Enter’a bastıktan sonra karşınıza böyle bir ekran belirecek. Bu ekranda size modem arayüzüne giriş yapabilmek için girmeniz gereken bir kullanıcı adı ve şifre bölümü açılacak. Buraya yine aşağıda verdiğimiz şifre listesinden kendi modeminize uygun olan kullanıcı adı ve şifreyi kopyalayıp yapıştırın.

Adım 3: Modem arayüzüne erişin

modem arayüzü giriş

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra modem arayüzüne erişim sağlamış oluyorsunuz. Burada şu genel ayarlara erişebilirsiniz:

  • İnternetinizi hangi cihazların kullandığını görme
  • İnternetinizi kullanan cihazları sınırlama
  • Wi-Fi bağlantı hızınızı sınırlama
  • Wi-Fi kullanıcı adı ve şifrenizi belirleme
  • DNS ayarları yapma
  • Belirli sitelere erişimi kapama

Sık kullanılan modem arayüzü şifreleri

Airties (TTNET)

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: admin       
  • Şifre: ttnet

Airties Air 5343

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5443

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5452

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5650

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Airties Air 5750

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Airties Air 6372

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Actiontec

  • IP: 192.168.0.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Boş bırakın

Actiontec Verizon

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Boş bırakın

Airties RT206v2 (TTNET)

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: ttnet

Airties RT210 (TTNET)

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Airties RT210 (TTNET)

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: ttnet

Allied Telesyn

  • IP: 192.168.1.1:8080
  • Kullanıcı adı: manager
  • Şifre: Friend

Apache

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: root veya setup
  • Şifre: root

Artes

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: adslroot

Asus

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: Admin
  • Şifre: Admin

Aztech

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: Admin
  • Şifre: admin

Aztech

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Admin

Bec

  • IP: 192.168.1.254
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Billion

  • IP: 192.168.1.254
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Billion Bipac

  • IP: 192.168.1.254
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: password

Bross

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: 1234

Cnet

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Corecess 3112 USB

  • IP: 10.0.0.3
  • Kullanıcı adı: admin       
  • Şifre: corecess3112

Corecess 3113 ETH

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: corecess3113

Creative

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Admin

C-Com

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: Gerekmiyor
  • Şifre: Gerekmiyor

Cnet

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Corecess 3112 USB

  • IP: 10.0.0.3
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: corecess3112

Corecess 3113 eth

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: corecess3113

Creative

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Dibeg 108

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: dare
  • Şifre: Boş bırakın

D-Link

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Admin

Datron USB

  • IP: 192.168.1.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Dost GVC

  • IP: 192.168.1.254
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: dostdost

DryTek

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Boş bırakın

Dynalink

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Eicon Diva

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: Boş bırakın
  • Şifre: Boş bırakın

Everest SG-1400

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Edimax

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: 1234

E-Con

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Admin

Fishnet AR-1101 (DOPING)

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: 1234

Flynet

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Geek

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Geek

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: geekadsl

Gezz

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Hayes

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Hayesadsl

Home Station DC 213

  • IP: 10.0.0.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Home Station DC 214

  • IP: 192.168.1.254
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: password

Hicomm

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Huawei (TTNET)

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: ttnet

Huawei (Vodafone)

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Admin

Huawei (Superonline)

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Admin

Inca

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Inca

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Karel

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: adslroot

Ladox

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: ladox

Loopcom

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Link SYS

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Mercury ADSL

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: conexant

NetMaster

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: password

NetMaster

  • IP: 192.168.0.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Password

Onixon

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: root
  • Şifre: root

Origo Wireless

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: kont2004

Origo

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Paradigm

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Pikatel

  • IP: 192.168.7.1
  • Kullanıcı adı: DSL
  • Şifre: DSL

Pikatel (TTNET)

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: ttnet

Pikatel ComboMax

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: password

Philips SNA6500

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: -
  • Şifre: admin

Philips SNC6500

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: -
  • Şifre: admin

Pti 840 

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

Pronets

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: conexant

Speedcom

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: conexant

SpeedTouch 330

  • IP: 10.0.0.138
  • Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
  • Şifre: Siz belirliyorsunuz

SpeedTouch

  • IP: 10.0.0.138
  • Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
  • Şifre: Siz belirliyorsunuz

Siemens

  • IP: 192.168.254.254
  • Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
  • Şifre: Siz belirliyorsunuz

SMC

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: -
  • Şifre: smcadmin

Sonicwall

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: password

Speedstream

  • IP: 192.168.254.254
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: Siz belirliyorsunuz

Tecom

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: root
  • Şifre: root

Tp-Link

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: ttnet

Thomson

  • IP: 10.0.0.138
  • Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
  • Şifre: Siz belirliyorsunuz

US Robotics

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: admin

Zoom X Serisi modem

  • IP: 10.0.0.2
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: zoomadsl

ZTE XDSL

  • IP: 192.168.2.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: ttnet

ZTE ZXDSL

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: ZXDSL
  • Şifre: ZXDSL

ZyXEL

  • IP: 192.168.1.1
  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: 1234

Quake

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  • Kullanıcı adı: admin
  • Şifre: epicrouter

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