Modem Arayüzüne Nasıl Girilir? – 2019

Yeni bir internet hattı bağlatmak istediğinizde ihtiyacınız olan ana cihaz doğal olarak bir modem oluyor. Bilimum elektronik cihazlarınıza internet sağlayan modeminizde aynı zamanda gerekli internet ayarlarınızı düzenleyip kontrol edebileceğiniz bir sistem bulunuyor: Modem arayüzü. Bu arayüze bir kullanıcı adı ve şifre ile girebiliyorsunuz.
Peki modem arayüzü girişi yapmak için gerekli bilgileri unuttuysanız ne olacak? Sizler için özel hazırladığımız bu içerikte sizlere Turk Telekom, Doping, Turknet, Vodafone, Superonline ve daha birçok operatörün kullandığı modem türlerinin arayüzüne giriş yapabileceğiniz genel IP adreslerini ve şifrelerini derleyeceğiz.
Modem arayüzü ne işe yarar?
Modem arayüzü, ilk paragrafta da bahsettiğimiz gibi internet ayarlarınızı düzenlemenize yarıyor. Bu kontrol panelinde kablosuz ağ bant genişliğini düzenleyebilir, kablosuz ağ şifrenizi belirleyebilir, internetinizi hangi cihazların kullandığını görebilir, internet kullanımını belirli cihazlarla sınırlandırabilir ve DNS ayarları yapabilirsiniz.
Tabii modem arayüzü çok önemli bir kontrol paneli olduğundan, girişi sadece internet sahibi ile sınırlı olmalıdır. Bu yüzden modem arayüzü girişi yaptığınız, servis sağlayıcısının varsayılan olarak koyduğu basit şifreyi değiştirip kendiniz bir şifre koymanızı tavsiye ederiz. Bu sayede internetiniz güvenli kalacaktır.
Modem arayüzüne nasıl girilir?
İnternet ayarlarınızı yapabilmek için modeminizin arayüzüne girmeniz gerekiyor. Modem arayüzüne giriş yapmak için bir IP adresi, kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız var. Biz de Türkiye’de en çok kullanılan modem türlerinin bu bilgilerini aşağıya listeledik. Ancak bundan önce arayüze nasıl giriş yapacağınızı anlatıyoruz:
Adım 1: Tarayıcınızı açın
İnternet bağlantınız olmasa bile modem arayüzü girişi yapabilmeniz internet tarayıcınıza giriş yapmanız gerekiyor. Tarayıcınızı açtıktan sonra URL kısmına aşağıda verdiğimiz listeden kendi modeminize uygun olan IP adresini bulun ve kopyalayıp yapıştırdıktan sonra Enter’a basın.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifrenizi girin
IP adresini URL kısmına yapıştırıp Enter’a bastıktan sonra karşınıza böyle bir ekran belirecek. Bu ekranda size modem arayüzüne giriş yapabilmek için girmeniz gereken bir kullanıcı adı ve şifre bölümü açılacak. Buraya yine aşağıda verdiğimiz şifre listesinden kendi modeminize uygun olan kullanıcı adı ve şifreyi kopyalayıp yapıştırın.
Adım 3: Modem arayüzüne erişin
Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra modem arayüzüne erişim sağlamış oluyorsunuz. Burada şu genel ayarlara erişebilirsiniz:
- İnternetinizi hangi cihazların kullandığını görme
- İnternetinizi kullanan cihazları sınırlama
- Wi-Fi bağlantı hızınızı sınırlama
- Wi-Fi kullanıcı adı ve şifrenizi belirleme
- DNS ayarları yapma
- Belirli sitelere erişimi kapama
Sık kullanılan modem arayüzü şifreleri
Airties (TTNET)
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ttnet
Airties Air 5343
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Airties Air 5443
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Airties Air 5452
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Airties Air 5650
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Airties Air 5750
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Airties Air 6372
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Actiontec
- IP: 192.168.0.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Boş bırakın
Actiontec Verizon
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Boş bırakın
Airties RT206v2 (TTNET)
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ttnet
Airties RT210 (TTNET)
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Airties RT210 (TTNET)
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ttnet
Allied Telesyn
- IP: 192.168.1.1:8080
- Kullanıcı adı: manager
- Şifre: Friend
Apache
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: root veya setup
- Şifre: root
Artes
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: adslroot
Asus
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: Admin
- Şifre: Admin
Aztech
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: Admin
- Şifre: admin
Aztech
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Admin
Bec
- IP: 192.168.1.254
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Billion
- IP: 192.168.1.254
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Billion Bipac
- IP: 192.168.1.254
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: password
Bross
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: 1234
Cnet
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Corecess 3112 USB
- IP: 10.0.0.3
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: corecess3112
Corecess 3113 ETH
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: corecess3113
Creative
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Admin
C-Com
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: Gerekmiyor
- Şifre: Gerekmiyor
Cnet
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Corecess 3112 USB
- IP: 10.0.0.3
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: corecess3112
Corecess 3113 eth
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: corecess3113
Creative
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Dibeg 108
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: dare
- Şifre: Boş bırakın
D-Link
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Admin
Datron USB
- IP: 192.168.1.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Dost GVC
- IP: 192.168.1.254
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: dostdost
DryTek
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Boş bırakın
Dynalink
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Eicon Diva
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: Boş bırakın
- Şifre: Boş bırakın
Everest SG-1400
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Edimax
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: 1234
E-Con
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Admin
Fishnet AR-1101 (DOPING)
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: 1234
Flynet
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Geek
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Geek
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: geekadsl
Gezz
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Hayes
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Hayesadsl
Home Station DC 213
- IP: 10.0.0.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Home Station DC 214
- IP: 192.168.1.254
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: password
Hicomm
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Huawei (TTNET)
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ttnet
Huawei (Vodafone)
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Admin
Huawei (Superonline)
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Admin
Inca
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Inca
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Karel
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: adslroot
Ladox
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ladox
Loopcom
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Link SYS
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Mercury ADSL
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: conexant
NetMaster
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: password
NetMaster
- IP: 192.168.0.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Password
Onixon
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: root
- Şifre: root
Origo Wireless
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: kont2004
Origo
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Paradigm
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Pikatel
- IP: 192.168.7.1
- Kullanıcı adı: DSL
- Şifre: DSL
Pikatel (TTNET)
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ttnet
Pikatel ComboMax
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: password
Philips SNA6500
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: -
- Şifre: admin
Philips SNC6500
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: -
- Şifre: admin
Pti 840
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
Pronets
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: conexant
Speedcom
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: conexant
SpeedTouch 330
- IP: 10.0.0.138
- Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
- Şifre: Siz belirliyorsunuz
SpeedTouch
- IP: 10.0.0.138
- Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
- Şifre: Siz belirliyorsunuz
Siemens
- IP: 192.168.254.254
- Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
- Şifre: Siz belirliyorsunuz
SMC
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: -
- Şifre: smcadmin
Sonicwall
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: password
Speedstream
- IP: 192.168.254.254
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: Siz belirliyorsunuz
Tecom
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: root
- Şifre: root
Tp-Link
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ttnet
Thomson
- IP: 10.0.0.138
- Kullanıcı adı: Siz belirliyorsunuz
- Şifre: Siz belirliyorsunuz
US Robotics
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: admin
Zoom X Serisi modem
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: zoomadsl
ZTE XDSL
- IP: 192.168.2.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: ttnet
ZTE ZXDSL
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: ZXDSL
- Şifre: ZXDSL
ZyXEL
- IP: 192.168.1.1
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: 1234
Quake
- IP: 10.0.0.2
- Kullanıcı adı: admin
- Şifre: epicrouter
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