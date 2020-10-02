Mortal Kombat X Sistem Gereksinimleri Nedir?

2011 yılında çıkan Mortal Kombat 9’un, 4 sene ardından yenilenmiş grafikler, oynanış farklılıkları ve daha birçok iyileştirme ile oyuncuların beğenisini toplayan Mortal Kombat X, kısa zamanda en sevilen Mortal Kombat oyunlarından biri hâline gelmişti. Serinin kalitesine kalite katan Mortal Kombat X sistem gereksinimleri açısından da oyuncuları üzmüyor. Gelin Mortal Kombat X’in sistem gereksinimlerine ve diğer detaylara yakından bir göz atalım.

Dile kolay neredeyse 30 senedir oyun dünyasındaki yerini koruyan, onlarca oyuna, filmlere ve çizgi romanlara sahip olan Mortal Kombat serisi, oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri. İlk oyunun çıkış yaptığı 1992 yılından bu yana aynı oynanış stilini devam ettiren Mortal Kombat, buna rağmen hâlâ en sevilen oyunların başında geliyor.

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat oyunlarının en sevilenlerinden biri de şüphesiz 2015 yılında piyasaya çıkan Mortal Kombat X oluyor. PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkan oyun, aynı yıl içerisinde Android ve iOS telefonlar için de çıkış yaptı. Bu içeiğimizde Mortal Kombat X sistem gereksinimleri nelerdir? Mortal Kombat X oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar? Soruların yanıtlarına yakından bakıyoruz.

Mortal Kombat X sistem gereksinimleri:

Minimum: İşletim sistemi: Windows 10/8/7/Vista (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-750, 2,67 GHz veya AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz Bellek: 3 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5850 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 36 GB kullanılabilir alan

Önerilen: İşletim sistemi: Windows 10/8/7/Vista (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-3770 3,4 GHz veya AMD FX-8350 4,0 GHz Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 44 GB kullanılabilir alan



Mortal Kombat X sistem gereksinimleri yönünden oyuncuların yüzünü güldürebilecek bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ekran kartı yönünden oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip olan Mortal Kombat X, işlemci yönünden de çok bütçe zorlamayacak şekilde listeleniyor.

Ayrıca Mortal Kombat X, direkt olarak PC platformuna çıkış yaptığı için daha sonradan PC’ye gelen oyunlar gibi optimizasyon sıkıntısı da çekmiyor. Bu da demek oluyor ki ortalama Ryzen APU bir sistemle dâhil Mortal Kombat X ‘i sıkıntısız oynayabiliyorsunuz. Sistem demişken, gelin hep beraber Mortal Kombat X oynayabileceğiniz bilgisayar fiyatlarına yakından bir bakalım.

Mortal Kombat X oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Mortal Kombat X oynayabileceğimiz bilgisayarlara baktığımızda, nispeten ortalama Mortal Kombat X sistem gereksinimleri dolayısıyla oldukça fazla seçeneğimiz oluyor. Burada önemli olan nokta ise hem bir oyuncu dizüstü bilgisayarına sahip olmak hem de Mortal Kombat X oynamak istiyorsanız piyasadaki en ucuz modeller bile işinizi görecektir. Nitekim şu an en ucuz oyuncu dizüstü bilgisayarları, 7.500 - 9.000 TL aralığında listeleniyor.

Bu sebeple her ne kadar “O paraya kasa toplarsın.” sözü mizah amaçlı bir ifade hâline gelmiş olsa da bu gibi senaryolarda oldukça mantıklı olabiliyor. Hem Mortal Kombat X oynayıp, hem diğer oyunlara göz atabileceğiniz ve günlük işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz bir Ryzen 5 3400G işlemcili APU masaüstü bilgisayar size ortalama 3.500 TL civarına mâl olacaktır. Monitörü de hesaba kattığımızda 4.500 - 5.000 TL aralığında oldukça güzel bir sisteme sahip olabilirsiniz. Tabii ikinci el pazarına bir göz atmak bu fiyatları 1.000 - 1.500 TL civarında aşağıya çekecektir.

Mortal Kombat X oynanış videosu:

Mortal Kombat X nasıl bir oyun ve serinin diğer oyunlarından farkı ne?

Mortal Kombat X, çıkış yaptığı 2015 yılında birçok yönden oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. 2011 yılında çıkan Mortal Kombat oyunuyla gelen, oyuncuların “X-Ray” adı verilen özel hareketleri yapmasını sağlaya enerji barı, Mortal Kombat X ile iyice oyuna entegre edilmiş oldu. Ayrıca Mortal Kombat X ile karakterler, savaştıkları çevre ile etkileşime geçebilir hâle geldiler. Bu sayede karakterler savaş esnasında bazı eşyaları silah olarak kullanabiliyorlar.

Mortal Kombat serisinin imza özelliği olan Fatality yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Mortal Kombat X’de Fatality hareketlerine ek olarak Quitality ve Faction Kills isimli iki yeni özel hareket eklendi. Quitality, eğer karşınızdaki oyuncu öfkelenip oyundan çıkarsa gerçekleşiyor ve rakibinizin karakterini direkt olarak özel bir hareketle öldürebiliyorsunuz. Faction Kills ise oyuncuların, oyunda bulunan beş farklı fraksiyondan hangisini seçtiğine bağlı olarak bir dizi yeni yetenek seti sunuyor. Ayrıca uzun zamandır serinin oyunlarında görülmeyen Brutality hareketleri de Mortal Kombat X ile birlikte seriye dönüş yapıyor.

Mortal Kombat X sistem gereksinimleri nelermiş? Yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Mortal Kombat X, çıkışının üzerinden nispeten uzun bir süre geçmesine rağmen hâlâ oldukça güzel görünen bir oyun. Sizler Mortal Kombat X hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.