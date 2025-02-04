Arabanızı çalıştırdınız ve motorunuzdan alışkın olmadığınız sesler mi duyuyorsunuz? Başınıza iş almadan önce nedenlerini bilmenizde fayda var.

Motordan gelen sesler, bazı durumlarda endişe verici olmasa da bazı tıkırtılar size sorunun sinyalini veriyor olabilir.

Masraf büyümeden, aracınızı da daha fazla üzmeden önce işte bilmeniz gereken tıkırtı sebepleri:

Triger zinciri sorunları

Motorun piston veya supaplarının uyumlu çalışmasını sağlayan triger zincirinin aşınması veya gevşemesi durumunda metalik bir tıkırtı duyabilirsiniz. Bu durumda, yolda kalmamak için mutlaka zinciri kontrol ettirmelisiniz.

Vites geçişlerinde gelen sesler

Vites değiştirirken duyulan tıkırtı sesleri, şanzımanla ilgili sorunların habercisi olabilir. Senkromeç dişlilerinin aşınması veya şanzıman yağının azalması bu tür seslere neden olabileceğinden düzenli şanzıman bakımı yaptırmanızda fayda var.

Buji problemleri

Motorun ateşleme sürecinde kritik rol oynayan bujilerin arızalanması, pistonların düzensiz çalışmasına ve bundan kaynaklı da motordan tıkırtıya sebep olabilir. Motorunuzun sağlıklı çalışması için bujileri düzenli olarak kontrol ettirmeli ve gerektiğinde değiştirmelisiniz.

Krank mili rulmanlarının aşınması

Krank mili rulmanlarının aşınması da motorda metalik bir tıkırtı sesine neden olabilir. Bu tür bir ses duyduğunuzda, rulmanları kontrol ettirin ve gerekirse değiştirin.

Motor yağı seviyesi ve kalitesi

Yetersiz veya yanlış viskoziteye sahip motor yağı kullandıysanız da motor parçalarının aşınmasından dolayı tıkırtı sesi duyabilirsiniz. Üreticinin önerdiği yağı kullanarak sorunların önüne geçebilirsiniz.

Yakıt kalitesi ve oktan sayısı

Bir diğer sebep ise düşük kaliteli yakıt veya aracınıza uygun olmayan oktan sayısına sahip benzin olabilir. Bu noktada da üreticinin önerdiği yakıt türünü kullanmanızda fayda var.

Enjektör pulu arızaları

Özellikle dizel araçlarda, enjektör pulu arızaları motordan gelen tıkırtı seslerine neden olabilecek etmenlerden biri. Bu durumda, aracınızın performansı düşeceği gibi yakıt tüketimi de artabilir. Düzenli kontrollerde enjektörlerinize de baktırmayı unutmayın.

Avans vurma sesleri

Motor içerisindeki yanma olayı erken gerçekleşiyorsa avans vurma sesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu da kalitesiz yakıt kullanımı veya avans ayarının bozuk olmasından dolayı olabilir. Motorun zamanlamasını kontrol ettirerek sorunun bundan kaynaklı olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Vuruntu sensörü arızaları

Bir diğer sebebin de motor içerisindeki anormal titreşimleri algılayan vuruntu sensöründen olabileceğini bilmelisiniz. Sensörün arızalanması durumunda motordan gelen tıkırtı sesi artabileceği gibi motorun performansı da düşer.

Volan gevşemesi

Krank miline bağlı olarak hareket eden volanlar gevşediğinde, motordan tıkırtıya benzer bir ses duyarsınız. Volanın bağlantılarının kontrol edilmesi ve sıkılması gerekebilir.

Aracınızdan alışılmadık sesler duyuyorsanız ve sorunun hangisinden kaynaklı olduğundan emin değilseniz geç kalmadan aracınızı emin ellere teslim etmenizi öneriyoruz.

Keyifli ve sorunsuz sürüşler dileriz.

Arabanızla ilgili daha fazla bilgi için: