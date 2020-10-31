Teknoloji devi Samsung'un yeni orta sınıf yonga seti olduğu düşünülen Exynos 981, Bluetooth SIG veri tabanında tespit edildi. Yeni yonganın Exynos 980'in bir versiyonu olması ve orta sınıf Galaxy A modelli akıllı telefonlara güç vermesi bekleniyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S21 / S30 ailesini önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak yeni cihazlara güç verecek yonga setini henüz açıklamadı. Bu noktada şirketin şu anda Exynos 1080 ve Exynos 2100 olmak üzere birkaç yeni üst düzey platform üzerinde çalıştığı biliniyor.

Şimdiyse Exynos 981 adı verilen, orta sınıf bir yonga seti Bluetooth SIG veri tabanında tespit edildi. Bluetooth 5.2 desteği haricinde hakkında pek fazla şey bilinmeyen yeni yonga setinin Exynos 980'in bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Bu noktada yeni modelin öncekine kıyasla biraz daha güçlü olacağını da varsayabiliriz.

Exynos 980, şu anda Samsung'un orta sınıf akıllı telefonları Galaxy A51 5G ve Galaxy A71 5G'ye güç veriyor. Bu bağlamda Exynos 981'in de diğer orta sınıf Galaxy A modellerinde kullanılacağı söylenebilir.

Exynos 1000, Snadragon 875'ten daha hızlı olabilir:

Geçtiğimiz ay birçok Geekbench skorunun paylaşıldığı bir Güney Kore forumunda biri Exynos 1000, diğeri Snapdragon 875 kullanan iki tane Galaxy S21 birimi test edilmişti. Hatta bu cihazların arasında yine Snapdragon 875 kullanan bir Xiaomi Mi 11 olduğu da belirtiliyor.

Sözü fazla uzatmadan sonuçlardan bahsedecek olursak gücünü Exynos 1000'den alan Galaxy S21 hem tek hem de çoklu çekirdek performansında Snapdragon 875 kullanan varyantını geride bırakmıştı. Bu noktada Exynos'lu model tek çekirdekte 1.302, çoklu çekirdekte 4.250 puan alırken Snapdragon'lu modelde ise bu puanlar 1.159 ve 4.090 olarak açıklandı. Öte yandan Xiaomi Mi 11 ise aynı testlerden sırasıyla 1.102 ve 4.113 puan almayı başardı.

Test sonuçları bu şekilde olsa da forumda testlere dair herhangi bir ekran görüntüsünün paylaşılmadığını, bu sebeple güvenilir bir kaynaktan gelmediğini hatırlatmakta fayda var. Konuya dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.