ElevenLabs, yapay zekâ destekli yeni sesli asistanı Conversational AI 2.0'yi duyurdu. Efsane özelliklere sahip olan yapay zekâ, müşteri temsilcilerinin korkulu rüyası olacak gibi görünüyor. İşte yapay zekânın özellikleri...

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden ElevenLabs, geçtiğimiz akşam bir etkinlik düzenledi. Şirket, bu etkinlik kapsamında "Conversational AI 2.0" olarak isimlendirdiği yapay zekâ destekli sesli asistanını duyurdu. Bir sesli asistan olarak karşımıza çıkan Conversational AI'ın yeni versiyonu, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Conversational AI 2.0'nin özelliklerine yakından bakalım.

Daha çok kurumsal firmaların çağrı merkezleri için tasarlanan ve müşteri desteği sunmayı amaçlayan Conversational AI 2.0, artık daha doğal, daha akıllı ve daha doğru iletişim kurabiliyor. Üstelik yapay zekâ, artık nerede konuşacağını ve nerede duracağını anlıyor, buna göre hareket ediyor. Üstelik sesli asistan, bunu gerçek zamanlı olarak yapıyor.

Dil engelini ortadan kaldıracak

Conversational AI asistanı, konuşulacak diller için önceden yapılandırılıyordu. Conversational AI 2.0'de ise buna gerek kalmadı. Yapay zekâ, karşısındaki kişinin konuştuğu dili otomatik olarak anlayabilecek ve buna göre yanıtlama yapacak. Öte yandan; ElevenLabs'in yeni modeli, artık "Retrieval-Augmented Generation (RAG)" isimli bir teknolojiyi destekliyor. Bu yeni teknoloji, yapay zekânın harici bir veri tabanına anlık olarak bağlanmasını ve buradan aldığı bilgiyi konuştuğu kişiye aktarabilmesini sağlayacak. Böylelikle karmaşık görüşmeler, çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Çok kişilikli bir yapıya sahip olacak şekilde konfigüre edilebilen yapay zekânın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de ses, metin veya her ikisinin kombinasyonunu aktif olarak çalıştırabiliyor olması. Bu da kullanıcılar için oldukça avantajlı olacak. Çünkü Conversational AI 2.0 kullanan bir şirket, metin için ayrı, konuşma için ayrı bir asistana ihtiyaç duymayacak. Conversational AI 2.0, bunları bir arada gerçekleştirebilecek.

Conversational AI 2.0, ElevenLabs'in hazırladığı abonelik paketleri ile kullanılabiliyor. Bu bağlamda; ayda 15 dakika kullanılabilen ücretsiz bir paket mevcut. Şirketin en yüksek paketi ise aylık 1.320 dolar karşılığında kullanılabiliyor. Bu paketi satın alan bir firma, 13.750 dakikaya kadar ekstra ücret olmadan kullanım imkânı yakalayacak. Ayrıca bu paket, 30 eş zamanlı asistan kullanımını mümkün kılıyor.

ElevenLabs'in Conversational AI 2.0 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: