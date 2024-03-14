Bebekli aileler için araba yolculukları, şüphesiz ki hazırlık gerektiren bir macera. Gerek güvenlik gerekse konfor açısından, ailenizin küçük üyesini mutlu ve rahat ettirmek için ekstra önlemler almak gerekiyor. Neyse ki piyasada bebeklerle seyahat etmeyi kolaylaştıran birçok pratik ürün var.

Minik bir yol arkadaşınız olduğunda, araba seyahatleri artık sadece anahtar çevirip yola koyulmakla bitmiyor. Seyahatlerinizi daha sorunsuz hâle getirmek için almak isteyeceğiniz bazı ürünler mevcut.

İşte sizin için seçtiğimiz, bebekli ailelerin araçlarında mutlaka bulundurması gereken hayat kurtarıcı ürünler!

Olmazsa olmaz ilk ürün bebek oto koltuğu tavsiyemiz Maxi-Cosi Mica Pro Bebek Oto Koltuğu

Arabanızda bir bebek varsa oto koltuğu almaktan başka şansınız yok. Bu zorunluluk olmanın yanı sıra bebeğinizin güvenliğini sağlayabileceğiniz en önemli şey.

Bebek oto koltuğu denilince akla gelen markalardan biri olan Maxi-Cosi, doğumdan itibaren 18 kg’a kadar kullanılabilecek bir model sunuyor. 360 derece dönebilmesi ise bir bebek koltuğundan beklenecek en büyük konforlardan biri. Bebeğinizi rahatlıkla oturtabilir ve yerinden alabilirsiniz.

Bebeğinizin hem öne hem arkaya bakarak seyahat edebileceği bu bebek koltuğu, gelişmiş sırt desteği ile de bebeğinizin rahatça uyumasını sağlıyor.

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Bebek koltuğu çeşitleri arasında incelenecek birçok model bulunduğundan bu konuyu ayrıca bir içeriğimizde detaylıca ele aldık. Aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Her anını kontrol edebilmek için Onco 360° Bebek Araba Aynası

Arabada sadece siz ve bebeğiniz varsa bebek arabası aynası oldukça işinize yarayacaktır. Siz araba kullanırken arkaya dönüp ona bakarak güvenliğinizi riske atmak yerine bu aynalar ile onu kolaylıkla görebilirsiniz.

Hem dikey hem yatay olarak kullanabileceğiniz bebek arabası aynası, kristal berraklığında görüş sunuyor. Sabitleme kayışları ve kaymaz kauçuk tabanı sayesinde de engebeli sürüşlerde bile sorun yaşamazsınız.

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Aracınızın içi çarşamba pazarına mı döndü? O zaman Bod Koltuk Arkası Düzenleyici Araç İçi Organizeri değerlendirebilirsiniz.

Arabada bir bebek varsa bu da beraberinde birçok eşya demek oluyor. Özellikle uzun yolculuklarda bebek bezinden oyuncağına, ıslak mendilinden biberonuna kadar çeşitli eşyalar da sizinle beraber gelir.

Çanta içerisinde eşya aramaktan ya da hepsini dağıtıp toplamaktan sıkıldıysanız koltuk arkası düzenleyici işinizi çözecektir. Kaliteli ve tok yapısı ile koltuğun arka formuna uyum sağlayan Bod koltuk arkası düzenleyici, 4 kat özel malzemeden yapılarak dayanıklılık konusunda da sizinle.

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Daha uygun fiyatlı organizer arayanlara: Ankaflex Keçe Eşya Düzenleyici

Keçeden yapılmış bu düzenleyiciye de peçeteden gazeteye, telefondan su şişesine kadar pek çok eşyanızı koyabilirsiniz. Cırtlı ve lastikli olması ile de koltuğunuza istediğiniz şekilde asabilirsiniz.

40x55 cm ölçülerindeki organizer, 7 adet işlevsel cep sunuyor. Gri oluşu ile de birçok arabaya uyum sağlayacaktır.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzun yolculukların kurtarıcısı: BYENS Oto Koltuğu Çocuk Aktivite Masası

Özellikle uzun yollarda çocuklarımızın canının daha da sıkıldığı gibi bir gerçek var. Onların oyalanması, daha rahat oyun oynaması için tasarlanmış bu çocuk aktivite masası ile hem siz hem onlar çok rahat edecekler.

Aktivite masasında çizim yapabilir, kitap okuyabilir, bir şeyler izleyebilir hatta yemek bile yiyebilirler. Var olan kayışları sayesinde ani frenlemede bile masa düşmez. Taşıması oldukça kolay bu ürünü sadece arabada değil piknikte, evde veya bebek arabasında bile kullanabilirsiniz. Su geçirmez malzemeden üretilmiş olması da size avantaj sağlayacak bir başka özelliği.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Güneşli seyahatlerin vazgeçilmezi olacak: Markaflex Araba Yan Cam Güneşlik

Gündüz seyahatlerinizde bir yerden sonra güneş gelmesi kaçınılmaz olabilir. Bu durum da çocuğunuzu rahatsız edebilir hele ki uyumak istiyorsa. Alacağınız yan cam güneşlikler ile seyahatlerinizi daha konforlu hâle getirebilirsiniz.

Esnek kumaştan üretilen güneşlik; Renault, Toyota, Honda, Volkswagen, Ford, Citroen, Peugeot, Skoda, Dacia, Fiat, Hyundai gibi tüm otomobil modellerine uyumlu. Bu güneşlik sayesinde özellikle emziren anneler de çok rahat edecek.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Koltuk arkasındaki ayakkabı izlerinden bıkanlara: Selfal Koltuk Arkası Koruyucu Kılıf

Bebekleriniz büyümeye başladığında başınıza gelecek şeylerden biri de ayakkabıları ile sürekli ön koltukların arkasına basmak olacak. Eğer koltuğunuzu sürekli temizlemekten bıktıysanız bu ufak ama etkili parçayı satın alabilirsiniz.

2 adet olarak gelen koruyucu kılıf, koltuğun arkasını tamamıyla kaplıyor. Yüzde 100 polyester yapımı olan korumalık, su geçirmez ve dayanıklı yapısı ile de uzun süre işinizi görecektir.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Narin bedenleri için Revu Emniyet Kemeri Boyun Koruyucu

Çocuğunuz artık büyüdüyse ve arabanın kendi emniyet kemerine geçtiyse boyun koruyucuya ihtiyacınız olabilir. Cırtlarını açarak emniyet kemerinin üzerine takabilir ve çocuğunuzun boyun hizasına göre ayarlama yapabilirsiniz.

Bu ürünü sadece araba değil bebek arabasında da kullanabilirsiniz. Bazı bebek arabalarında ya da oto koltuklardaki koruyucular yeterli gelmeyebilir. Bu şirin koruyucu ile bebeğinizin keyfini de yerine getirebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sizin de araçlarınızda kullandığınız ürünler varsa yorumlara bekliyoruz.

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