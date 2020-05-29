ABD’den araştırmacılar, dil işleme alanında çalışan yapay zekanın daha iyi eğitilmesi için garip sözcük kullanımları bulunan 100 milyar tweeti analiz ettiler. Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarının yapay zekanın insan iletişimini daha iyi anlamasına yardımcı olacağını düşünüyorlar.

Dünyanın dört bir tarafından araştırmacılar, farklı alanlarda yapay zeka geliştirmek için çalışıyorlar. Dil işleme de yapay zekanın kullanılması istenen alanlar arasında yer alıyor. Ancak dil işleme yapay zekasının karşısına çıkan argo kelimeler, çarpık konuşma dili ve yazım yanlışları, yapay zekanın eğitilmesi konusunda en büyük zorluklardan birini oluşturuyor.

Vermont Üniversitesi’nden bilim insanları, dil işleme alanında yapay zekayı daha iyi hale getirmek için kasten yanlış yazılmış kelimelerin nasıl kullanıldığını analiz ettiler. Araştırmacılar, gelecekte yapay zekanın nasıl çevrimiçi iletişim kurduğumuzu anlaması için “hahaha” ve “haaahaha” gibi kullanımların arasındaki anlamsal farkları analiz ettiler.

Analiz sonuçlarını çarşamba günü Plos One’da yayınlayan bilim insanları, analiz için son 8 yılda 100 milyar tweette bulunan değiştirilmiş kelimeleri analiz ettiklerini açıkladılar. Araştırmacılar, analiz ettikleri kelimeler üzerinde denge ve esneme isminde iki ölçüm yaptılar.

Bilim insanları, yaptıkları ölçüme örnek olarak “lololol” ve “nooo” kullanımlarını örnek veriyorlar. “lololol” yüksek bir denge değerine sahipken “noooo” sadece bir harfin tekrarlanması olduğu için bir denge değerine sahip değil.

Vermont Üniversitesi’nden araştırmacıların çalışması, yapay zekanın ilginç kelimeleri anlamasına, hangi kelimelerin yerine hangi değiştirilmiş kullanımların kullanıldığını anlamasını sağlayabilir. Araştırmacılar, sözlüklerin insanların gerçek iletişim kurma biçimlerini yansıtmadığını, sosyal medyada yaygın olarak kullanılan sözcükleri anlamanın önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorlar.

Çalışmayla ilgili bilim insanlarının açıklamasında, çalışmanın sonuçlarının dilbilim çalışmalarının yanında, dil işleme, sözlükleri geliştirme ve arama motorlarının geliştirilmesi gibi birçok alanda kullanılabileceğini belirtildi.