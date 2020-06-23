Türkiye’nin en büyük hosting şirketlerinden Natro, Avrupa'da 2 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Belçika merkezli team.blue'ya satıldı. İstanbul ofisinde 70 çalışanı bulunan Natro, CEO Nedim Mitrani liderliğindeki mevcut yönetim ekibi ile faaliyet göstermeye devam edecek.

1999 yılında kurulan ve aradan geçen zamanda Türkiye'nin önde gelen hosting sağlayıcılarından biri haline gelen Natro, Belçika merkezli dijital servis sağlayıcısı team.blue bünyesine katıldı. İki taraf arasındaki anlaşma gereği, Natro'nun hisselerinin tamamı team.blue’ya devredilecek.

Satın almanın finansal detayları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Webrazzi'nin paylaştığı habere göre anlaşma, 200 milyon TL'nin üzerinde bir bedel karşılığında gerçekleşti. İstanbul ofisinde 70 çalışanı bulunan Natro, CEO Nedim Mitrani liderliğindeki mevcut yönetim ekibi ile faaliyet göstermeye devam edecek.

Natro, İstanbul'daki ofisinde aynı yönetim kadrosuyla hizmet vermeye devam edecek

Alan adı kaydı, web hosting hizmetleri, e-mail hosting, sanal sunucu ve çeşitli güvenlik çözümlerini içeren son derece kapsamlı bir ürün yelpazesine sahip olan Natro, 120.000’den fazla aktif müşterisi ve 500.000’den fazla kayıtlı alan adı ile Türkiye hosting pazarının lideri konumunda.

2019 yılında Combell Group, TransIP Group ve Register Group’un birleşmesiyle oluşan team.blue, Avrupa'da 2 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor. Avrupa’da 10 farklı ülkede faaliyet gösteren Belçika merkezli firma, dünya çapındaki girişimciler ve yazılım geliştiricilerin en fazla tercih ettiği dijital servis sağlayıcılarından biri konumunda.

Bünyesinde yüksek profilli pek çok marka barındıran Team.blue, Avrupa'da 2 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor

Satın alma işlemine ilişkin açıklamalarda bulunan Natro CEO’su Nedim Mitrani, “Natro’nun team.blue’ya katılacak olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Avrupa’nın en büyük şirketlerinden biri tarafından desteklenecek olan Natro, ürünleri ile müşterilerini şaşırtmaya devam edecek ve Türkiye’de daha da büyümeyi hedefleyecek. Bu, Natro'nun başarı öyküsünde yeni bir bölüm!” dedi.