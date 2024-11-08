Telefonlarımızı haftada bir defa kapatarak önleyebileceğimiz, güvenliğimiz için dikkate almamız gereken çok önemli bir şey var. Bakalım neymiş?

NSA’nın (Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı) yayımladığı “Mobil Cihazların En İyi Kullanımı” adlı rehberde yer alan maddelerde telefonları haftada bir defa kapatıp açmak yer alıyor.

Türk usulü tamire benzeyen, “Bir de başına vuralım mı?” dedirten bu önerinin altında aslında önemli bir neden yatıyor.

Güvenlik tehditlerine karşı yapmamız gerekiyor.

Telefonlarımız; kimlik avı, kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar gibi pek çok güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bunlar yüzünden önemli bilgilerimiz çalınıyor, sesli ve görüntülü konuşmalarımız izleniyor, kısacası tüm verilerimize erişilebiliyor.

Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı, geçtiğimiz günlerde bunun önüne geçmek için bir rehber yayımladı ve rehberin içindeki ipuçlarında telefonu haftada bir defa kapatıp açmak da vardı.

Basit ve etkili bir yöntem olsa da tabii ki sadece bunu yapmak yetmez, rehberde başka ipuçları ve öneriler de yer alıyor.

NSA rehberine göre telefonu siber saldırılardan korumanın yolları:

Uygulamaları sadece App Store ve Google Play Store gibi resmî yerlerden indirin.

indirin. Kamusal alandaki Wi-Fi bağlarına dikkat edin, mümkünse hiç bağlanmayın. Bağlanacaksanız da VPN kullanın.

Uygulamaları güncelleyin.

İhtiyacınız olmadığında konum hizmetlerini kapatın.

kapatın. Şarj kablosu ve adaptör gibi aksesuarların orijinal olanlarını kullanın.

kullanın. Bluetooth’u kullanmadığınızda kapatın.

E-postalardaki ve SMS’lerdeki bağlantılara veya dosya eklerine tıklamaktan kaçının.

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