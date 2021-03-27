Netflix, daha geniş izleyici kitlelerine ulaşmak için platformdaki içerik çeşitliliğini durmadan artırıyor. Şirketten gelen son haberlere göre 2021 anime severler için Netflix'de bolca yeni anime izleme şansı elde edecekleri bir yıl olacak.

Netflix, son yıllarda platformdaki anime yapımlarının sayısını artırmaya yönelik hamleler yaptı. Pek çok Netflix yapımı anime ve uyarlamalar, kültleşmiş anime serileri ve filmleri platformda izleyicisi ile buluştu ve anlaşılan o ki şirket anime arşivini genişletmeyi hedefliyor.

Özellikle Asya pazarındaki izleyici sayısını artırmak için adım atan Netflix, 2021'de de anime seveleri platformda pek çok yeni anime ile buluşturmaya hazırlanıyor. Şirket son olarak AnimeJapan 2021 Expo'da Netflix'de 2021'de izleyicilerin beğenisine sunulacak yapımlar hakkında bilgi paylaşımı yaptı ve 40'dan fazla animenin yıl içinde platformda yerini alacağını açıkladı. Bu sayı, platformda geçtiğimiz yıl yayınlanan Netflix yapımı animelerin yaklaşık iki katı.

2021 içerisinde karşımıza çıkacak yeni animelerden bazıları da açıklandı:

Netflix, AnimeJapan 2021 Expo'da, 2021'de izleme şansı elde edeceğimiz yeni anime projelerinden bazılarını da duyurdu. Bunlar arasında bir süredir beklenen Resident Evil: Infinite Darkness, ünlü bir Japon mangası uyarlaması olan Record of Ragnarok, The Way of the Househusband ve yönetmenliğini Fullmetal Alchemist: Brotherhood'un da yönetmenliğini yapan Irie Yasuhiro'nun üstlendiği Eden gibi yapımlar yer alıyor.

Henüz platforma gelecek anime yapımlarının pek çoğuna dair herhangi bir bilgi olmasa da açıklanan yapımlar bile Netflix'in güçlü bir anime arşivine sahip olma noktasında ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Dünyanın her yerinden geniş bir izleyici kitlesi bulunan animeler, Netflix için Asya pazarında güçlenme hamlesinden çok daha fazlasını ifade ediyor gibi görünüyor.