Netflix CEO'su Ted Sarandos, kazanç çağrısı sırasında Squid Game hakkında heyecanlandıran bir bilgi paylaştı. Sarandos, "Squid Game evreni daha yeni başladı." ifadelerini kullandı ve 2. sezonun kesinlikle geleceğini söyledi.

Dijital dizi ve film izleme platformları arasında dünya lideri olan Netflix, bugün büyük bir şok geçirdi. Şirket, 2021’in 4. çeyreğine dair rapor vermek üzere gerçekleştirdiği kazanç çağrısında 2021 beklentilerinin altında kaldığını açıklamış, 2022 beklentilerini de analistlerin beklentilerinin 3 kat altında açıklamıştı. Bu açıklamalar, Netflix hisselerini saatler içinde %20’nin üzerinde düşürdü.

Fakat Netflix, çağrı sırasında yalnızca kötü haberler değil, kullanıcılarını sevindirecek bir iyi habere de yer verdi. Netflix CEO’su Ted Sarandos, kazanç çağrısında şirketin en başarılı yapımı olan Squid Game ile ilgili açıklamada bulundu. Sarandos, Squid Game’in ‘kesinlikle’ ikinci sezonunun olacağını söyleyerek “Squid Game evreni daha yeni başladı.” ifadesini kullandı.

Squid Game’in ikinci sezonunun konusu ne olacak?

Squid Game’in yeni sezonu hakkında aslında uzun süredir açıklamalar geliyordu. Dizinin yaratıcısı Hwan Dong-hyuk, daha önce yaptığı açıklamalarda ikinci sezonun ne olacağı hakkında bile konuşmuş, hatta üçüncü sezona bile işaret etmişti. Fakat Sarandos’un yaptığı yeni açıklamalar, Squid Game’in yeni sezonuna dair Netflix cephesinden gelen ilk açıklama oldu.

Hwang Dong-hyuk, yaptığı açıklamalarda ikinci sezonu planlamaya başladığını açıklamış, “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum.” ifadelerini kullanmıştı. İlerleyen günlerde yaptığı bir diğer açıklamada da 2. ve 3. sezon için Netflix ile görüştüklerini duyurmuştu.