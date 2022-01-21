Netflix, bugün ABD’de piyasalar açılmadan önce %20’yi aşan değer kaybı yaşadı. Şirketin hisse değeri 508 dolardan 405 dolara kadar çekildi. Netflix’in bu kadar büyük bir değer kaybına uğramasının nedeniyse paylaştığı rapordu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde teknoloji şirketlerinin hisselerinde bugün yaşanan düşüş, piyasalarda etkisini gösterdi. NASDAQ borsasına kayıtlı dev şirketlerden biri olan Netflix ise bugün kan ağladı. Şirketin hisseleri, saatler içinde %20’ye varan değer kaybı yaşadı. Netflix’in hisse değerinde yaşadığı bu kaybın nedeniyse paylaştığı çeyrek raporuydu.

Netflix, 2021’in 4. çeyreğine dair paylaştığı raporla birlikte bazı noktalarda şirket beklentilerinin altında kaldığını gösterdi. 2021 yılı boyunca 8,5 milyon abone kazanmayı hedefleyen şirket, bu sayıya ulaşamadı ve 8,28 milyon abone kazandığını açıkladı. Fakat asıl darbeyi vuran şey bu küçük fark değil, 2022’ye dair hedefi oldu.

Netflix, %20’yi aşan değer kaybına uğradı:

Netflix, paylaştığı raporunda 2022 yılının ilk çeyreğinde toplamda 224,3 milyon aboneye sahip olmayı beklediğini açıkladı. Bu sayı, günümüze göre yalnızca 2,5 milyonluk bir artış anlamına geliyordu. Analistler ise aynı dönemi kapsayan bu sayının 6,93 milyon olmasını bekliyorlardı. Netflix’in açıklamaları beklentilerin 3 kat altında kalınca da hissede ani düşüş yaşandı.

20 Ocak’ta hisse başına 524 doları gören Netflix hisseleri, piyasalar açılmadan önce yapılan işlemler sırasında 402 dolara kadar geriledi. Yani hisse değerinde %20’yi aşkın kayıp yaşandı. Bu kaybı daha da somutlaştırmak gerekirse, Netflix’in piyasa değeri, yalnızca birkaç saatte milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı. Netflix’in hisse başına değeri şu anda 405 dolar seviyesinde gözüküyor. ABD piyasalarının henüz açılmadığını belirtelim.