Squid Game’in senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için ilk kez açıklamalar yaptı. Dong-hyuk, Netflix ile Squid Game’in 3. sezonu için görüşmeye başladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Netflix’te yayınlanmaya başlayan ve bugüne kadar oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Squid Game, her geçen gün popülaritesini artırmaya devam ediyor. İzleyiciler, serinin devamını görmek için sabırsızlanıyor.

Son dönemlerde Netflix’in en popüler yapımlarından biri olan Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2. sezonun planlandığını yaklaşık bir ay önce duyurmuştu. Dizinin henüz 2. Sezon çekimlerine başlanmamışken 3. sezonu hakkında açıklama geldi.

"Netflix ile görüşmelere başladık"

Netflix’te yayınlanmasıyla dünyanın her köşesinde ilgiyle karşılanan Squid Game’in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, Netflix ile dizinin 3. Sezonu için görüşmeye başladıklarını açıkladı. Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkında olduğunu belirten yönetmen, “Bu ilgi karşısında hepimiz yeni sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünüyoruz” dedi.

Hwang Dong-hyuk daha önce 2. Sezon hakkında soruları yanıtlarken dizinin çekilme sürecinin yıpratıcılığından bahsetmişti. Şimdi Netflix’le yeni bir anlaşmaya hazırlandıklarını belirten yönetmen, “Bunu düşünmek bile oldukça yorucu” dedi. Her fırsatta diziyi yazıp yönetmenin ne kadar zor olduğundan yakınan Dong-hyuk, bu sürece girmek için endişelendiğini açıklamıştı. Her ne kadar yorucu bir süreç olsa da gördüğü ilgiden memnun olduğu anlaşılan yönetmen “2. ve 3. Sezon için Netflix’le görüşmelerimiz var.” diyerek yakında bir sonuca varacaklarını belirtti.

Hwang daha önceki açıklamalarında ikinci sezondan bahsetmiş ve “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum” sözleriyle dizinin gelecek bölümlerinde izleyicileri nelerin beklediği hakkında açıklamalar yapmıştı.