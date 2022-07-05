Netflix Türkiye, Cem Yılmaz'ın hem çok izlenen hem de tartışma yaratan dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu resmen duyuruldu. Yeni sezon için henüz tarih verilmedi.

Netflix Türkiye’nin geçtiğimiz mayıs ayında yayınladığı orijinal dizisi Erşan Kuneri, bugün sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Cem Yılmaz’ın ekranlara geldiği son yapım olan Netflix dizisinin ikinci sezonu resmen duyuruldu. Duyuru, Netflix Türkiye tarafından paylaşıldı.

Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. Erşan Kuneri 2. sezon geliyor.” ifadeleri yer aldı. Bununla birlikte paylaşımda Erşan Kuneri’nin yer aldığı bir karta da yer verildi.

Erşan Kuneri 2. sezon duyurusu:

Cem Yılmaz’ın G.O.R.A.’da karşımıza çıkan ve akıllara kazınan karakterini yeniden ekranlara taşıdığı dizisi, çıkışıyla Türkiye’de izleyenleri ikiye bölmüştü. Her bölümünde Kuneri’nin aklındaki farklı bir filmi konu alan yapım, kimi izleyenleri tatmin ederken kimisi içinse bir hayal kırıklığıydı.

Yeni yapımlar hakkında henüz bilgi yok:

Çeşitli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Netflix ve Cem Yılmaz, daha fazla yapım için önemli bir anlaşmaya imza attı. Paylaşılan detaylara göre ikili arasında yapılan anlaşma, Erşan Kuneri’nin 2. sezonunu da dahil edecek şekilde toplam 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesini içeriyor. Anlaşma dahilindeki ilk filmin ise ‘Do Not Disturb’ ismini taşıyacağı ve filmin çekimlerinin sonbaharda başlamasının planlandığı aktarılıyor.

Cem Yılmaz’ın Netflix ile birlikte imza atacağı diğer planlanan yapımların hangileri olduğu bilinmiyor. Ünlü komedyen, bugüne kadar Netflix’te Karakomik Filmler 2 filmi, Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisi ve son olarak Erşan Kuneri yapımıyla boy gösterdi.

Peki siz Erşan Kuneri dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz?