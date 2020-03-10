Netflix'in en sevilen bilim kurgu dizilerinden biri olan Lost in Space, üçüncü sezonuyla birlikte ekranlara veda edecek. Yayın devi, yeni projeler için dizinin baş yapımcısıyla yeniden anlaşma sağladığını açıkladı.

Netflix, Lost in Space'in üçüncü ve son sezonuyla birlikte ekranlara veda edeceğini açıkladı. Yayın devi ayrıca dizinin baş yapımcısı Zack Estrin ile yeni bir dizi için ya çok yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Lost in Space'in ilk sezonu Nisan 2018'de yayınlanmıştı ve ardından 2. sezonu 24 Aralık'ta ekranlara gelmişti. Dizinin noktalanacağı 3. sezonun 2021'de yayınlanması bekleniyor. Estrin, Robinson'ların bu özel hikayesini her zaman üçleme olarak gördüklerini belirtti.

Dizinin yönetmeni Ted Biaselli de, Robinson Ailesi'nin yeni maceralarını paylaşmaktan ve destansı bir finalle izleyici karşısına çıkmaktan heyecan duyduğunu belirterek, üçüncü sezonda yeniden izleyicilerin karşısına çıkmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Lost in Space, 1960'lı yılların aynı adı taşıyan klasik bilim kurgu dizisini yeniden ekranlara getirmişti. Dizide Robinson ailesi, uzay kolonilerinin gerçek olduğu bir gelecekte, kendilerine daha iyi bir dünyada yeni bir hayat yaratmak için test edilen ve seçilenler arasında. Ancak yabancı bir gezegene zorunlu iniş yapan aile, hayatta kalma ve gezegenden kaçma mücadelesi veriyor.

Lost in Space, ilk sezonunda güçlü bir başlangıç yaptı ve izleyicilerden ilgi gördü. Dizi, ikinci sezonla geri dönse de beklenen ilgiyi göremedi. Yine de final sezonu izleyicilerin geri dönmesi için yeterli bir neden olabilir.