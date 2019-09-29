Nintendo, Joy-Con Kayması Problemi Yüzünden Davalık Oldu

Nintendo’nun başı yasal olarak derde girebilir. Amerikalı bir hukuk bürosu, kullanıcılarına arızalı ürün sattığı gerekçesiyle Nintendo’ya karşı dava açtı. Davanın nedeni ise, Nintendo’nun Joy-Con kontrolcülerinde görülen bir arıza.

Hukuk Bürosu Schwartz Kriner ve Donaldson-Smith (CSK & D), Amerika Birleşik Devletleri Washington Bölge Mahkemesinde Nintendo'ya karşı dava açtı. CSK & D, Nintendo'nun Joy-Con’larının "çeşitli tüketici koruma statülerinin yanı sıra çeşitli garanti ve genel yasaları" ihlal ettiğini, Joy-Con kontrolörlerinin arızalı olduğunu ve Joy-Con'ların “kullanıcı tarafından kontrol edilmediğinde bile otomatik olarak hareket ettiğini” iddia ediyor. 'Joy-Con kayması' olarak adlandırılan bu sorun ise birçok kullanıcıyı etkilemiş gibi.

Birçok Nintendo Switch Lite kullanıcısı, Joy-Con kontrolcülerinin arızalı olduğunu belirtti. Bu durumun sadece uzun kullanıma bağlı olmadığı ve neredeyse kutudan hasarlı çıktığı ise yapılan şikâyetlerden anlaşılabiliyor. Dava sürecinde mahkemeye sunulan bir şikâyet dilekçesinde, sadece 20 saatlik bir oynama süresinden sonra 'Joy-Con kayması' problemi başlandığı belirtildi.

Joy-Con kayması ilk defa Switch Lite’larda görülmüyor. Nintendo Switch modelinde de görülebilen bu sorun için hâlâ kesin bir çözüm üretilebilmiş değil. Oynanış zevkini ve kalitesini düşüren oldukça büyük bir sorun olan 'Joy-Con kayması', Nintendo’nun nisan ayında Reddit’te yaptığı açıklamaya göre ise zaman içindeki oynanışa bağlı aşınmadan meydana geliyor olabilir.

Nintendo: şikâyetlerin farkındayız

Bu sorunla ilgili olarak bir Nintendo İngiltere sözcüsü Eurogamer’e yaptığı açıklamada, “Nintendo'da kaliteli ürünler üretmekten büyük gurur duyuyoruz ve onlara sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Bazı Joy-Con kontrolörlerinin doğru şekilde çalışmadığına dair son raporların farkındayız. Tüketicilerimizin Nintendo Switch ile eğlenmelerini istiyoruz ve herhangi bir sorun olduğunda web sitemizden bize yazmalarını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Joy-Con kaymasının en büyük endişelerinden birisi aslında Nintendo Switch Lite. Çıkarılabilir ve değiştirilebilir Joy-Con’ları olan mevcut Nintendo Switch modellerinin aksine, Switch Lite üzerindeki kontrolcüler konsola sabittir ve değiştirilemez. Herhangi bir arıza durumunda ise Switch konsolunu servise vermekten başka çare kalmıyor.