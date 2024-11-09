Nissan, küresel satışlardaki düşüşü aşabilmek için CEO maaşında kesintiye gideceğini ve 9.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel satışlarındaki düşüşü aşabilmek adına büyük ölçüde maliyet kesintisine gidiyor. Şirket, 9.000 kişiyi işten çıkaracak ve üretim kapasitesini %20 oranında azaltacağını duyurdu. CEO Makoto Uchida ise maaşını yarıya indirmeyi kabul etti.

Nissan, zor bir dönemden geçiyor olduğu belirtildi. Son altı ayda faaliyet karı %90 oranında düşerek 214 milyon dolara geriledi. Şirket, Kuzey Amerika, Çin ve Japonya gibi büyük pazarlarında yaşadığı zorluklarla mücadele ediyor. Yaşanılan bu gelişmeler Nissan’ın daha fazla maliyet kısıtlaması yapma zorunluluğunu doğurdu.

Nissan, kesintilerle elektrikli ve hibrit araç stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor

Elektrikli araç ve hibrit araç talebindeki artış, özellikle Çin ve ABD pazarlarında kendini gösteriyor. Çin’de yerel markalar, uygun fiyatlı elektrikli araçlarla eski otomobil üreticilerini geride bırakırken, ABD'de hibrit araçlara olan talep artıyor. Nissan'ın ise bu alanda yeterince rekabetçi olamadığı söyleniyor.

Nissan, bu kesintilerden sağladığı kaynakları elektrikli ve hibrit araçlarını güçlendirmeye yönlendirecek. Şirket özellikle Çin'deki elektrikli araç pazarında büyümeyi ve ABD'de hibrit araç portföyünü genişletmeyi hedefliyor.