Nissan bugün Avrupa pazarlarına gelen yeni kompakt elektrikli otomobilini kullanıcıların beğenisine sunmak için piyasaya sürdü. Bu haberimizde sizlere Nissan Micra'nın halefi olacak otomobilin; CMF B-EV Alliance platformu üzerine inşa edilecek olan otomobilden bahsedeceğiz.

Nissan'ın geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya sürülen hem tasarımı hem de konforuyla keşke benim de olsa dedirten SUV'u 'Murano' ile gündeme gelmişti. Şimdi de Fransa'daki Renault ElectriCity merkezi fabrikasında üretilmesi planlanan yeni otomobil; Nissan elektrikli araç serisindeki giriş seviyesi olarak Nissan Micra'nın yerini alması bekleniyor. Yeni tanıtılan bu elektrikli otomobil şimdilik Avrupa bölgesinde pazara sürülecek.

Tamamen yeni elektrikli kompakt otomobil, bu serinin gelecekteki ürün grubunu daha da geliştirecek. Bugün Renault-Nissan-Mitsubishi iş ortaklığı ile yeni Alliance 2030 yol haritasının bir parçası olarak duyurulan araç, Nissan tarafından tasarlandı. Ayrıca bu elektrikli otomobil Alliance CMF B-EV platformunda Renault tarafından tasarlandı ve üretildi.

Nissan'ın yeni elektrikli otomobilinin henüz adı belli değil

Ayrıca Alliance CMF B-EV platformu, yeni tanıtılan aracın tasarım önizlemesinde gösterildiği gibi, şirketlerin ilgili ürünleri için benzersiz bir stil sürdürmelerini amaçlıyor. Nissan Operasyon Direktörü Ashwani Gupta, "Bu tamamen yeni model Nissan tarafından tasarlanacak ve Renault tarafından yeni ortak platformumuz kullanılarak tasarlanacak ve üretilecek. Böylece Nissan-ness özelliğini korurken Alliance varlıklarımızın kullanımını en üst düzeye çıkaracak" dedi.

Ayrıca Gupta şu şekilde ekleme yaptı; “Bu, İttifak'ın 'akıllı farklılaştırma' yaklaşımının harika bir örneği. İkonik Micra'mızın yerini alan bu yeni modelin Avrupa'daki müşterilerimize daha fazla heyecan katacağına eminim.”

Geleceğin kompakt elektrikli otomobili, Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors tarafından açıklanan ve elektrikli araçlara ve bağlantılı mobilite faaliyetlerine odaklanan ortak bir yol haritası olan Alliance 2030'un bir parçası olarak bugün kullanıcılar ile buluşmak için örtüsü kaldırıldı. Bugün açıklanan elektrikli otomobil; Nissan'ın hafif ticari araç portföyünü, özellikle Nissan'ın küçük elektrikli minibüsü olarak çığır açan e-NV200'ün ardından gelen yeni Nissan Townstar'ı içeren Fransa'da Renault tarafından üretilen Nissan araç portföyüne ekleniyor.

Bu otomobilin ismi, lansman zamanlaması ve teknik ayrıntılar dahil olmak üzere daha fazla ürün bilgisi hakkında şimdilik bir açıklama yok. Geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Nissan'ın yeni elektrikli otomobilin tanıtım videosu ve fotoğrafları