James Bond serisinin merakla beklenen son filmi 'No Time To Die' sonunda çıktı. Ancak görünen o ki film, gişede beklenen başarıya ulaşamadı.

Yayınlanmasından önce James Bond serisinin son filmi ‘No Time to Die’ın ilk üç gününde 60 ila 70 milyon dolar arasında hasılat elde edeceği tahmin ediliyordu. Her ne kadar felaket olmasa da, olumlu eleştiriler alan filmin, Daniel Craig’in efsane karakter Bond’u canlandıracağıı son film olması sebebiyle büyük ilgi görmesi bekleniyordu; ancak görünen o ki evdeki hesap çarşıya uymadı.

No Time to Die, beklentilerin biraz altında kalarak yurt içi gişede 56 milyon dolarla açılış yaptı.

Film, henüz Çin'de gösterime girmedi

Devam eden pandeminin de etkisi göz önüne alındığında aslında şu an ilk gişe sonuçlarını değerlendirmek için uygun bir zaman da değil. Hatta virüs krizini düşündüğümüzde 56 milyon dolarlık hafta sonu açılış hasılatı bazı filmler için harika bir açılış olabilir; ancak bu, No Time to Die çapında bir film için geçerli değil. Filmin 250 milyon dolarlık devasa bütçesine ve 100 milyon dolardan fazla pazarlama harcamasına bir de filmin ertelenmesi maliyetlerini de ekleyince hayal kırıklığının sebebi çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Gişe uzmanları, yapımına harcanan parayı telafi etmek için No Time to Die’ın küresel gişede en az 800 milyon dolar kadar hasılat elde etmesi gerektiğini düşünüyor.

Yurt dışında ise izleyicilerin ilgiyle karşıladığı Not Time to Die, uluslararası gişede şimdiden etkileyici bir 145 milyon dolar elde etmiş durumda. Yönetmen koltuğunda efsane dizi True Detective’in yönetmeni Cary Joji Fukunaga’nın oturduğu son 007 macerası, Çin dışında hemen hemen bütün büyük pazarlarda gösterime girmiş durumda. Şimdilik dünya çapında 313 milyon dolar hasılat elde etmiş olan filmin, 29 Ekim'de Çin'de gösterime girmesiyle hasılatının iyice artması bekleniyor.

Bond, gişede birinci sıraya yerleşmiş durumda

Bond’un yurt içi gişede bekleneni elde edememesinin ardında ise pek çok farklı sebep olabilir; ancak hiç şüphesiz bir şekilde bunlardan en belirgin ikisi yaşlı izleyicilerin sinema salonlarına geri dönme konusundaki tereddütleri ve filmin 2 saat 45 dakikalık uzun süresi. Bunlara ek olarak Sony’nin çizgi romandan beyaz perdeye uyarladığı Venom filminin ikinci devam filmi ‘Venom: Let There Be Carnage’ın gördüğü büyük ilgi de Bond’u gölgede bırakmış olabilir. Ancak Bond’un gelmesi ve yurt içi gişede birinci sıraya yerleşmesiyle Venom, ikinci sıraya düşmüş durumda. Kuzey Amerika’da 141 milyon dolar kazanç elde eden Venom, dünya genelinde 185 milyon dolar elde etmiş durumda.

Gişe de Venom’u sırasıyla bu hafta elde ettiği 10 milyon dolarla ‘Adams Family 2’, 4.2 milyonla ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ ve 1.4 milyon dolarla şimdiye kadar yapılmış en iyi dizilerden birisi olan ‘Sopranos’un öncesini anlatan ‘The Many Saints of Newark’ takip ediyor.