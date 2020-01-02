Nokia 9.1'in Çıkışı, İşlemci Değişikliği Nedeniyle Ertelendi

HMD Global'in 2020'nin ikinci çeyreğinde duyurması beklenen Nokia markalı yeni amiral gemisi "Nokia 9.1", ertelendi. Edinilen bilgilere göre bu telefonun ertelenme nedeni, HMD Global'in aldığı işlemci değişim kararı.

HMD Global cephesinden yapılan açıklamalar ve ortaya çıkan raporlar, şirketin 2020 yılının ikinci çeyreğinde yeni bir amiral gemisi telefonla tüketicilerin karşısına çıkacağını gösteriyordu.

Hatta bu telefonun resmi isminin Nokia 9.1 olacağı da söylentiler arasında yer alıyordu. Ancak HMD Global cephesinde bazı sorunlar var gibi görünüyor. Çünkü ortaya çıkan yeni bilgiler, HMD Global'in bu telefonun lansmanını ileri bir tarihe ertelediğini belirtiyor.

Twitter üzerinden düzenli olarak bazı paylaşımlar yapan "Nokia Anew" isimli bir hesap, Nokia markalı cihazlarla ilgili yaptığı sızıntılar ve ortaya çıkardığı bilgiler ile biliniyor. Birkaç gün önce yeni bir paylaşım yapan hesap, Nokia markalı yeni amiral gemisi telefonun 2020'nin ikinci çeyreğinde değil, en erken 2020'nin sonbaharında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Üstelik bu telefonun ismi Nokia 9.1 olmayacak.

Nokia Anew tarafından yapılan açıklamalara göre Nokia'nın yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi, "Nokia 9.2" olarak isimlendirilecek. Ayrıca bu telefon, Qualcomm imzalı Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Geçmiş dönemlerde ortaya çıkan raporlar ise Nokia 9.1 olarak isimlendirilen amiral gemisinin Snapdragon 855 işlemciden güç alacağını gösteriyordu. Telefonun ertelenmesine neden olan asıl nedenin işlemci değişimi olduğu ifade ediliyor.

Nokia 9 PureView, 2019 yılında piyasaya sürüldü ancak 2018 yılında üretilen Snapdragon 845 işlemcisinden güç alıyordu. Aslına bakacak olursanız Nokia 9 PureView da uzun bir süre ertelenmiş ve Nokia Anew, Nokia 9 PureView'ın erteleneceğini, şirket duyurmadan önce ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki HMD Global, Nokia 9 PureView'ın yaşattığı hayal kırıklığını bir daha yaşamak da yaşatmak da istemiyor.

Nokia 9.2'nin yeni teknolojilerin hepsine sahip olması bekleniyor. Ancak şu an için HMD Global'in yaklaşmakta olan yeni amiral gemisiyle ilgili herhangi bir teknik bilgiye sahip değiliz. Beklentilerse bu telefonun gerçekten bir amiral gemisi olarak tüketicilerle buluşacağı ve 5G desteğine de sahip olacağı yönünde