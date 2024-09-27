Eski Telefonların Aksine Neden Yeni Telefonların Arka Kapağı 'Çıkarılamayacak' Şekilde Tasarlanıyor?

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Günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonların arka kapağı, çıkarılamayacak şekilde tasarlanıyor. Peki bunun altında hangi sebepler yatıyor?

Eski telefonları düşünün... Kapağını çıkarır, pilini istediğimiz zaman değiştirebilir ya da başka işlemler yapabilirdik.

Artık günümüzdeki telefonlarda böyle bir şansımız yok. Tabii ki yeni telefonların bu şekilde tasarlanmasının bazı sebepleri var.

İlki, telefonun su ve toz dayanıklılığı.

iphone

Günümüzdeki çoğu telefon, suya ve toza dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor. Buradaki dayanıklılığı simgeleyen 'IP sertifikası' da arka kapağın sızdırmaz şekilde kapatılmasını gerektiriyor. 

Daha ince bir tasarım yapmak da sebeplerden biri. 

samsung galacy

Akıllı telefon üreticileri, telefon tasarımlarının daha ince bir hâle getirmek için uğraşıyor. İşte bu noktada kapalı bir tasarım, cihazın iç parçalarının da daha kompakt yerleştirilmesine olanak tanıyor. 

Bunlarla birlikte artık telefonların bataryalarının ömrü ve kapasitesinin artması, çıkarılabilir batarya ihtiyacını da rafa kaldırdı.

Ancak bir de işin pazarlama boyutu var.

Arka kapağın çıkarılamaz ve müdahale edilemez olması, garanti kapsamını da düşündüğümüz zaman sizi telefonun tamiri ve batarya değişimi için servise mecbur bırakıyor. Bu da firmanın servis gelirlerini artırması demek. 

Ayrıca yeni bir batarya alıp telefonu kullanmaya devam etmek eskisi kadar pratik olmadığı için daha üst bir modele geçme isteğimiz de artıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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