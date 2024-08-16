Bu içeriğimizde tam 17 yıl öncesine dönüyor, çıktığı dönem herkesi etkileyen ancak şimdi şaka gibi gelen Nokia N95’in özelliklerini derliyoruz.

2007 yılında piyasaya sürülen Nokia N95, özellikle kızaklı tasarımı ve kamerasıyla akıllara kazanmıştı.

Vitrinlerde yer aldıktan sonra 10 milyona yakın satılan N95, tabii ki bu başarıyı sahip olduğu özellikleriyle elde etmişti.

Tasarım

Dönemin popüler kızaklı tasarımıyla gelen N95, özellikle siyah ve gümüş renkleriyle hafızalara kazınmıştı. 102 gram apırlığa sahip telefon, yuvarlak kamera tasarımıyla çok sevilmişti.

2.6 inç TFT ekran

Nokia N95, 2.6 inçlik ekran boyutuyla geliyordu. Bu ekran, 240x320 piksel çözünürlük sunuyordu. O dönemin standartlarına göre canlı ve net bir görüntü sağlıyordu.

5 megapiksel kamera

Yine dönemine göre en başarılı kameralardan birine sahip Nokia N95’in kamerasında otomatik odaklama ve LED flaş gibi özellikler de yer alıyordu.

160 MB dahili hafıza

Bu değer günümüz için hiçbir anlam ifade etmese bile Nokia N95 kullanıcılarına microSD kart ile 8 GB’ye kadar arttırılabilir hafıza desteği de sunuyordu. Telefonun ram kapasitesi ise 64 MB'ydi.

Batarya

Nokia N95, 950 mAh Li-Ion bataryaya sahipti. Bu batarya 220 saat bekleme, 6.5 saat konuşma süresi sunuyordu.

Nokia N95'i piyasaya sürülmesinden tam 17 yıl sonra tekrar hatırladık.

Peki sizin aranızda bu telefonu kullanan var mıydı?

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