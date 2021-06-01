GeForce RTX 3080 Ti ve 3070 Ti Türkiye Fiyatları Belli Oldu

NVIDIA, yeni üst düzey ekran kartları RTX 3080 Ti ve 3070 Ti'ın Türkiye fiyatlarını açıkladı. RTX 3070 Ti, mevcut şartlarda 'alınabilir' bir ekran kartı gibi görünüyor olsa da 3080 Ti'ın kalp kıran bir fiyata sahip olduğu aşikar.

Hemen hemen tüm sektörleri etkisi altına alan çip krizine rağmen yeni GPU modellerini duyurmaktan geri durmayan NVIDIA, Computex 2021'in ilk gününde GeForce RTX 3070 Ti ve RTX 3080 Ti modellerini duyurdu. Üst düzey özelliklere sahip olan ekran kartları, özellikle yurt dışı fiyatlarıyla oyuncuları pek de memnun etmemişlerdi.

NVIDIA, GeForce RTX 3070 Ti ve RTX 3080 Ti için küresel fiyat etiketi ile birlikte Türkiye fiyatlarını da resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Buna göre RTX 3070'in geliştirilmiş versiyonu olan RTX 3070 Ti, Türkiye'de 6.500 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacakken; RTX 3080'in geliştirilmiş versiyonu olan RTX 3080 Ti da 13.500 TL başlangıç fiyatına sahip olacak.

Elbetteki tüm NVIDIA marka ekran kartlarının 'Ti' versiyonları, standart modellerden daha gelişmiş özellikler sunuyor ancak RTX 3070 Ti ve RTX 3080 Ti'ın Türkiye fiyatlarında bir 'tuhaflık' olduğunu söyleyebiliriz. Zira RTX 3070 ile RTX 3070 Ti arasında yalnızca yüzde 35 civarında bir fiyat artışı bulunurken; RTX 3080 ile RTX 3080 Ti arasında yaklaşık yüzde 100 fiyat artışı bulunuyor.