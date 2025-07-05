NVIDIA, son yıllarda yaptığı başarılı hamlelerle piyasa değerini inanılmaz artırmış ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline gelmeyi başarmıştı. Şimdi ise şirket, tarihte bir ilke imza atmayı başardı. Teknoloji devi, Perşembe günü Apple’ın Aralık 2024’te kırdığı en yüksek piyasa değeri rekorunu kırmayı başardı.
NVIDIA, 3 Temmuz Perşembe günü 3,92 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Daha önce bu kadar yüksek değere çıkan bir şirket olmamıştı. Rekor son olarak 26 Aralık 2024 tarihinde Apple tarafından 3,91 trilyon dolar ile kırılmıştı.
Yapay zekâ, NVIDIA’yı uçurmaya devam ediyor
NVIDIA’nın son yıllarda bu kadar piyasa değerinin arkasında yapay zekâ devriminin büyük etkisi var. Şirket, dünyadaki birçok firmaya yapay zekâ çipleri sağlıyor. Bu konuda dişli bir rakibi olmaması, ürünlerinin gerçekten çok üst seviye olması da piyasa değerinin hız kesmeden yükselmesini sağlıyor.
NVIDIA’nın piyasa değeri, 3,92 trilyon dolarlık rekorun ardından biraz geriledi. Bu haberin yazıldığı sırada 3,885 trilyon dolar değeri var ve dünyanın en değerli şirketi konumunda. En yakın rakibi 3,7 trilyon dolar ile Microsoft.
Dünyanın en değerli şirketleri (5 Temmuz)
- NVIDIA – 3,885 trilyon dolar
- Microsoft – 3,707 trilyon dolar
- Apple – 3,189 trilyon dolar
- Amazon – 2,371 trilyon dolar
- Alphabet (Google) – 2,184 trilyon dolar
- Meta – 1,807 trilyon dolar
- Saudi Aramco – 1,598 trilyon dolar
- Broadcom – 1,294 trilyon dolar
- TSMC – 1,217 trilyon dolar
- Berkshire Hathaway – 1,046 trilyon dolar