NVIDIA, yapay zekâ sayesinde rekorlarına devam ediyor. Şimdi ise şirket, tarihte hiçbir şirketin ulaşamadığı piyasa değerine ulaşarak rekor kırdı.

NVIDIA, son yıllarda yaptığı başarılı hamlelerle piyasa değerini inanılmaz artırmış ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline gelmeyi başarmıştı. Şimdi ise şirket, tarihte bir ilke imza atmayı başardı. Teknoloji devi, Perşembe günü Apple’ın Aralık 2024’te kırdığı en yüksek piyasa değeri rekorunu kırmayı başardı.

NVIDIA, 3 Temmuz Perşembe günü 3,92 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Daha önce bu kadar yüksek değere çıkan bir şirket olmamıştı. Rekor son olarak 26 Aralık 2024 tarihinde Apple tarafından 3,91 trilyon dolar ile kırılmıştı.

Yapay zekâ, NVIDIA’yı uçurmaya devam ediyor

NVIDIA’nın son yıllarda bu kadar piyasa değerinin arkasında yapay zekâ devriminin büyük etkisi var. Şirket, dünyadaki birçok firmaya yapay zekâ çipleri sağlıyor. Bu konuda dişli bir rakibi olmaması, ürünlerinin gerçekten çok üst seviye olması da piyasa değerinin hız kesmeden yükselmesini sağlıyor.

NVIDIA’nın piyasa değeri, 3,92 trilyon dolarlık rekorun ardından biraz geriledi. Bu haberin yazıldığı sırada 3,885 trilyon dolar değeri var ve dünyanın en değerli şirketi konumunda. En yakın rakibi 3,7 trilyon dolar ile Microsoft.

Dünyanın en değerli şirketleri (5 Temmuz)