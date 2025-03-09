Türkiye'nin Yeni Bitki Örtüsü Olacak RTX 5050'den İlk Detaylar Geldi

NVIDIA'nın yeni uygun fiyatlı ekran kartı modeli olacak olan RTX 5050'ye dair ilk detaylar gün yüzüne çıktı.

NVIDIA’nın RTX 50 serisine yeni katılacak olan RTX 5050 modeli, GDDR6 bellek kullanan serideki ilk ekran kartı olarak piyasaya sürülecek.

Serideki diğer modellere kıyasla daha uygun fiyatlı olacak olan bu ekran kartı, önceki xx50 ekran kartları gibi güncel teknolojileri destekleyen bütçe dostu ekran kartları arasında konumlanacak.

AMD'nin son günlerde RDNA 4 mimarili RX 9070 serisi ile rekabette öne geçmesi, NVIDIA’nın orta segmentte bir nevi baskı hissetmesine neden oldu. Şimdi ise RTX 5050 ve RTX 5060 modelleri, bu dengeyi değiştirebilir.

RTX 5050'ye dair bilinenler (beklenen)

8 GB GDDR6 bellek

135W TBP (toplam kart gücü)

199$ - 249$ civarı fiyat aralığı

Intel Arc B580 ve AMD RX 9050'ye rakip olacak

NVIDIA’nın Ada Lovelace mimarisinde RTX 50 sınıfı bir model sunmamasının ardından RTX 5050’nin pazarda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

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