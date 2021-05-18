Öldürülen Bir Amatör Futbolcu, Deep Fake ile FIFA 21'e Geldi

2006'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kiyan Prince, ölümünün 15. yıldönümünde modern teknolojiler kullanılarak bıçaklı saldırı suçlarına dikkat çekmek amacıyla FIFA 21'e getirildi.

Premier Lig'de oynamayı hayal eden henüz 15 yaşında bir çocuk olan Kiyan Prince, 2006 yılında gerçekleşen trajik olayda bir kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmiş ve bir anda ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

Kiyan'ın babası Dr. Mark Prince OBE, kurmuş olduğu Kiyan Prince Vakfı ile o günden bu yana hayatını bıçaklı saldırı suçları ve çete kültürü ile mücadeleye ayırmış durumda. Bu yıl oğlunun 15. ölüm yıldönümünü anacak olan baba Prince, konuya dikkat çekmek için oğlu popüler futbol oyunu FIFA'ya getirdi.

Kiyan Prince, yaşıyor olsaydı bugün 30 yaşında olacaktı. Bu nedenle yaşarken Queens Park Rangers gençlik takımı forması giyen Prince'in FIFA 21 karakteri de 30 yaşında bir Queens Park Rangers (QPR) karakteri olarak oyuna eklendi. Üstelik Kiyan oyuna yalnızca bir isim olarak değil görünüş olarak da oyuna son derece modern teknolojiler kullanılarak eklendi.

Kiyan Prince'i oyuna en gerçekçi şekilde eklemek için Deep Fake teknolojisi, illüstrasyon çalışması ve Kiyan'ın yaşadığı dönemden görüntüler kullanıldı. Kiyan, gerçek hayatta profesyonel bir futbolcu olarak QPR forması giyememiş olsa da anısı, FIFA 21'de yaşamaya devam ediyor.

Kiyan Prince'ın FIFA 21 karakteri için paylaşılan video