Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7'nin kararlı sürümünü yayımladığından bahsetmiştik. Artık dünyanın dört bir yanından Samsung telefon kullanıcıları, Android 15'e geçiş için sıraya alınmış durumdalar.
Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung'un resmî forumunda bir yönetici, One UI 7 ile tanıtılan kamera özelliklerinin hangi modellere geleceğini detaylıca açıkladı. Aslında bu şaşırtıcı bir durum değil çünkü her telefon aynı güçte olmadığı için aynı özellikleri alamayacak.
One UI 7'nin yeni kamera özellikleri neler?
Hangi özelliğin hangi telefona geleceği bilgisine geçmeden önce, yapılan açıklama kapsamında yer alan kamera özelliklerine yakından bakalım. One UI 7'nin duyurusunda açıklanan Ses Silgisi, Otomatik Kırpma, En İyi Yüz, RAW formatı için ND Filtreleri, RAW Görüntü Düzenleyicisi, Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Düzenleme, Hareketli Fotoğraf, PDF Çevirisi, Yavaş Çekim Modu ve Samsung Log Video Kaydı özellikleri, bazı eski telefonlarda kullanılabilecek.
Hangi özellik hangi telefonda bulunacak?
Ses Silgisi:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
Otomatik Kırpma:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
En İyi Yüz:
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
RAW ND Filtreleri:
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
RAW Görüntü Düzenleyicisi:
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
Yeni Filtreler:
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Düzenleme:
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
Hareketli Fotoğraf:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
PDF Çevirisi:
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
Samsung Log Video Kaydı:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
Yavaş Çekim Modu:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold SE
One UI 7 hangi telefonlara geldi?
One UI 7 güncellemesi alacak tüm modeller için: