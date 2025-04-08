Samsung, One UI 7 ile duyurduğu yepyeni kamera özelliklerinin hangi telefonlara geleceğini açıkladı. Her telefon aynı güçte olmadığı için sunulacak özellikler arasında da farklılıklar olacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7'nin kararlı sürümünü yayımladığından bahsetmiştik. Artık dünyanın dört bir yanından Samsung telefon kullanıcıları, Android 15'e geçiş için sıraya alınmış durumdalar.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung'un resmî forumunda bir yönetici, One UI 7 ile tanıtılan kamera özelliklerinin hangi modellere geleceğini detaylıca açıkladı. Aslında bu şaşırtıcı bir durum değil çünkü her telefon aynı güçte olmadığı için aynı özellikleri alamayacak.

One UI 7'nin yeni kamera özellikleri neler?

Hangi özelliğin hangi telefona geleceği bilgisine geçmeden önce, yapılan açıklama kapsamında yer alan kamera özelliklerine yakından bakalım. One UI 7'nin duyurusunda açıklanan Ses Silgisi, Otomatik Kırpma, En İyi Yüz, RAW formatı için ND Filtreleri, RAW Görüntü Düzenleyicisi, Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Düzenleme, Hareketli Fotoğraf, PDF Çevirisi, Yavaş Çekim Modu ve Samsung Log Video Kaydı özellikleri, bazı eski telefonlarda kullanılabilecek.

Hangi özellik hangi telefonda bulunacak?

Ses Silgisi:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Otomatik Kırpma:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

En İyi Yüz:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

RAW ND Filtreleri:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

RAW Görüntü Düzenleyicisi:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Yeni Filtreler:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Düzenleme:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Hareketli Fotoğraf:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

PDF Çevirisi:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Log Video Kaydı:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Yavaş Çekim Modu:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

One UI 7 hangi telefonlara geldi?