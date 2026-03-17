One UI 9'un İlk Görüntüleri Sızdırıldı: İşte Yeni Arayüz Böyle Görünecek!

Samsung'un henüz resmî olarak bile tanıtmadığı One UI 9, Samsung Galaxy S26 Ultra üzerinde test edilmeye başlandı.

One UI 9’un ilk test sürümü, Samsung Galaxy S26 Ultra üzerinde ortaya çıktı. Samsung henüz yeni güncellemeyi resmî olarak duyurmamış olsa da geliştirici sunucularında görülen bu erken sürüm, şirketin bir sonraki büyük yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını da resmî olarak doğruluyor.

Samsung, geçen ay One UI 8.5’i Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ ve Samsung Galaxy S26 Ultra modelleriyle birlikte tanıtmıştı. İlginç olan ise bu sürüm henüz eski Samsung telefonlarına bile ulaşmamışken şirketin şimdiden bir sonraki büyük arayüzü test etmeye başlaması.

One UI 9 nasıl görünecek?

Yeni arayüz tahmin edildiği üzere Android 17 tabanlı olacak. Google zaten Android 17 için bazı beta sürümlerini yayınladığı için Samsung’un erken testlere başlaması bir bakıma normal.

Sızdırılan test sürümü bazı kullanıcılar tarafından Galaxy S26 Ultra üzerine kurulup incelenirken, ilk görüntülere göre arayüzde büyük bir tasarım değişikliği bulunmuyor ve görünüm büyük ölçüde One UI 8.5’e benziyor ancak birkaç küçük yenilik var:

Hızlı ayarlar panelindeki ses ve parlaklık kaydırıcıları büyütülmüş.

Ebeveyn Kontrolleri, Ayarlar uygulamasında artık ayrı bir bölüm olarak yer alıyor. Bu özellik daha önce Dijital Sağlık menüsünün içinde bulunuyordu.

Elbette bu güncelleme test sürümü olduğu için büyük değişiklikler, ilerleyen testlerde ortaya çıkacak. Bu sebeple şu anki sürümün güncellemenin nihai hâli olmayacağını unutmamak gerek.

Peki sizin One UI 9'dan beklentileriniz neler?