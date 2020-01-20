OnePlus 8 Pro'daki 120 Hz Ekran Yenilemeyi Doğrulayan Görsel

Son zamanların en çok konuşulan telefonlarından olan OnePlus 8 Pro'daki 120 Hz ekran yenileme teknolojisini doğrulayan bir görsel ortaya çıktı. Paylaşılan görselde dikkat çeken bir diğer noktaysa delikli ön kamera tasarımı oldu.

2013’de Oppo’dan ayrılarak kendi başına bir marka hâlini alan Çinli mobil üreticisi OnePlus, bu zamana kadar piyasaya sürdüğü fiyat performans telefonlarıyla pek çok kişiden geçer not almayı başarmıştı. Şirketin özellikle geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü modelleriyse nispeten ucuz fiyatına rağmen amiral gemilerine kafa tutan özellikleriyle dikkat çekmişti.

Hâl böyle olunca şirketin bu yıl içerisinde tanıtacağı yeni model telefonları büyük merak konusu oluyor. OnePlus 8 ve 8 Pro olarak adlandırılması beklenen bu cihazlar hakkında şimdiye kadar pek çok duyum aldık, haber yaptık. Cihaz hakkında en çok karşımıza çıkan iddiaysa telefonlarda yer alacağı söylenen 120 Hz ekran yenileme hızı olmuştu. İşte şimdi, bu iddiaları adeta doğrular nitelikte bir görsel karşımıza çıktı.

OnePlus 8 Pro, delikli kamera ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla gelebilir:

True-Tech.net tarafından paylaşılan görselde OnePlus 8 Pro olduğu iddia edilen bir cihaz yer alıyor. Bu telefondaysa 120 Hz ekran yenileme hızı seçeneğinin açık olduğu bir menü ve delikli ön kamera tasarımını görebiliyoruz. Bu da telefonun önceki nesil OnePlus 7’nin aksine 90 Hz değil, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.

60 Hz ile 90 Hz arasında gözle görülür bir fark olsa da pek çok otorite 120 Hz’in gerekliliğini sorguluyor. Bu noktada Çinli firmaysa rakiplerinden farklılaşmak için her zaman sınırlarını zorluyor. Nitekim 120 Hz’lik bir ekran; Chrome, Twitter Instagram ve daha pek çok uygulama için kullanıcıda son derece yumuşak bir kaydırma hissi oluşturuyor.

Bununla birlikte piyasada hâlen daha 120 Hz ekran desteği sunan çok fazla Android cihaz bulunmuyor. Özellikle mobil oyunlarla arası iyi olanları heyecanlandıran bu ekran teknolojisi, 2020 yılı içerisinde Samsung ve OnePlus cephesinde çokça kullanılacak gibi duruyor.

Öte yandan fotoğrafta dikkat çeken bir diğer noktaya da değinelim. Bildiğiniz gibi OnePlus, 7 Pro’da tercih ettiği pop-up kamerayla oldukça beğeni toplamıştı. Bu yüzden şirketin 8 Pro modelinde de delikli bir ekran yerine aynı teknolojiyi devam ettirmesi bekleniyordu ancak görüntüler aksini gösteriyor. Son olarak OnePlus 8 serisi telefonların hâlen daha birkaç ay uzakta olduğunu ve son kullanıcıya ulaşacak cihazların çok daha farklı bir tasarımla gelebileceğini hatırlatalım.