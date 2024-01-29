OnePlus, yeni telefonu Nord N30 SE 5G'yi sitesinde sessiz sedasız listeledi. Bütçe dostu olması beklenen model, Dimensity 6020 işlemci ile gelecek.

OnePlus, yakın zamanda OnePlus 12, OnePlus 12R ve Buds 3 TWS'i resmî olarak tanıttıktan sonra yeni bir cihazı sitesinde listeledi. Sessiz sedasız tanıtılan bu telefon Nord N30 SE 5G. Bütçe dostu bir telefon olarak karşımıza çıkmasını beklediğmiz cihaz, Dimensity 6020 işlemci ile piyasalarda yerini alacak.

Nord N30 SE 5G neler sunuyor?

Nord 20 SE'nin yeni nesli olarak karşımıza çıkan OnePlus Nord N30 SE 5G, OnePlus'ın internet sitesinde ortaya çıktı. Cihazın 6.72 inçlik LCD ekranının ortasında bir kamera deliği bulunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise FHD+. Telefonun arka panelinde ise dörtgen bir kamera adası bulunuyor. Akıllı telefonun üzerinde bir kulaklık girişi olmadığı da dikkat çekiyor.

OnePlus Nord N30 SE 5G, 50MP birincil sensör kullanıyor. Onun yanında 2MP derinlik lensi de bulunuyor. Ön tarafta ise 8MP'lik bir selfie kamerası karşımıza yer alıyor. Böylece cihaz, kamera açısından bakıldığında da seviyesini yükseltmiş olacak.

Yeni akıllı telefon, 5G bağlantı desteği ve MediaTek Dimensity 6020 işlemci ile geliyor. Selefi olan modeldeki Helio G35 işlemciyle kıyaslandığında bu model ciddi bir işlem kapasitesi artışı sağlıyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB dahili hâfıza eşlik ediyor. Cihazın 5000mAh'lik bataryası, 33W hızlı şarjla destekleniyor. Nord N30 SE 5G, kutusundan Android 13 üzerine kurulu OxygenOS 13.1 işletim sistemi ile çıkıyor.

Nord N30 SE 5G teknik özellikleri

Ekran 6,72 inç, FHD+, İşlemci MediaTek Dimensity 6020 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (33W) İşletim Sistemi OxygenOS 13.1

Şimdilik cihazın satış fiyatı ve ne zaman satışta olacağı bilinmiyor.