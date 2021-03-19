Opel, ikonik otomobili Manta'yı yeniden ele almaya karar verdi. Yapılan açıklamalara göre Opel Manta Gse ElektroMOD isimli projeyle yeniden canlandırılacak araç, tamamen elektrik motorlu yapısıyla en yeni teknolojileri bünyesinde barındıracak.

Fransız otomobil devi Opel, 1970 ila 1988 yılları arasında piyasaya sürdüğü ölümsüz modeli "Manta"yı yeniden canlandırmaya karar verdi. "Opel Manta Gse ElektroMOD" isimli bir proje kapsamında yeniden yollara inecek otomobil, günümüzün en yeni teknolojileriyle donatılacak ve Manta hayranlarına hem geleneksel hem de yenilikçi bir deneyim sunacak.

Opel tarafından yapılan açıklamalara göre Manta projesi, Opel'in tüm ikonik araçlarından esinleniyor. İsmin de buna uygun olarak belirlendiğini söyleyen şirket, Opel Gse'nin spor ruhunun, Opel Elektro GT'nin hissinin ve modern teknolojilerin bu araçta bulunacağını ifade ediyor.

Yeniden yaratılan Opel Manta, elektrik motoruyla gelecek

Opel Manta Gse ElektroMOD projesi kapsamında yeniden yaratılacak Opel Manta, elektrik motorlu yapıya sahip olacak. Bununla birlikte aracın hemen her aksamında da dijitallik ön plana çıkacak. Ancak şirket, yeni Manta'nın nasıl bir iç tasarıma sahip olacağını, neler sunacağını ve tam şarjla ne kadar gidebileceği gibi detayları açıklamadı. Şu an için yeni Manta'nın yalnızca dış görünüşünü görebiliyoruz.

Opel Manta'nın yeniden yollara ineceği tarih bilinmiyor. Ancak Opel'in 2024'e kadar tamamen elektrik motorlu araç üretmek istediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu bağlamda, şirketin yenilediği ikonik aracını önümüzdeki birkaç yıl içerisinde görebiliriz. Süreç ilerledikçe, Opel Manta ile ilgili daha detaylı bilgilerin açıklanması bekleniyor.