Efsaneleri Hatırlıyoruz: Bir Dönemin Lüks Sedanı Opel Omega Hakkında 5 Gerçek

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Bu içeriğimizde bir dönemin efsane otomobillerinden Opel Omega’yı yeniden hatırlıyoruz. Bakalım Opel Omega 2003’ten bu yana hafızamızda neler bırakmış?

Opel'in 1986’da piyasaya sürdüğü üst orta sınıf sedan segmentindeki temsilcisi Omega, özellikle ilk versiyonu olan A kasası ile dikkatleri çekmişti. 

Üretimi 17 yıl süren Omega, ''Avrupa’da Yılın Otomobili'' ödülünü de kazanmıştı.

Rekord’un yerini aldı.

opel omega

Opel Omega, Opel’in tam 33 yıl üretimini sürdürdüğü Rekord modelinin yerini almıştı. Yıl 1994'ü gösterdiğinde Opel, Omega'nın ikinci ve son nesli olan Omega B’yi de tanıtmıştı. Bu aracın üretimi de 2003’te sona erdi.

Avrupa’da Yılın Otomobili ödülü

opel omega

Omega A, piyasaya sürüldüğü 1987 yılında "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülünü kazandı. Opel, 1985 yılında Kadett ile elde ettiği bu başarıyı Omega sayesinde sadece 2 yıl sonra yeniden yakaladı.

Omega B, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cadillac markası altında "Cadillac Catera" olarak satıldı.

Cadillac catera

1997-2001 yılları arasında satılan bu model, Omega'nın daha lüks bir versiyonuydu.

Omega'nın daha hızlı daha öfkeli versiyonu: Lotus Carlton

lotus charlton

Opel Omega A modelinin geliştirilmiş ve modifiye edilmiş bir versiyonu olan Lotus Carlton, tam 377 beygir güç ve  568 Nm tork üretebilen bir motorla geliyordu. 

A ve B kasasıyla 1986-2003 yılları arasında üretilen Opel Omega, A’da elde ettiği satış başarısını B’de yakalayamadı ve yerini Vectra’ya bıraktı.

opel omega

Ancak özellikle son dönemde koleksiyonerlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor ve yaşayan bir efsane olarak hayatına devam ediyor.

Kaynaklar: RetroMotor, AutoEvolution

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