OpenAI daha önce bir kere daha iddia ettiği ve yalancı konumuna düştüğü 80 yıllık matematik problemini bir kez daha çözdüğünü iddia ediyor.

OpenAI yeni geliştirdiği akıl yürütme modelinin, geometri alanında neredeyse bir asırdır çözülemeyen ünlü bir varsayımı çürüttüğünü ve tamamen orijinal bir matematiksel kanıt ürettiğini ileri sürdü. Bahsi geçen problem, efsanevi matematikçi Paul Erdős tarafından ilk kez 1946 yılında ortaya atılmıştı.

Eğer bu haber size bir yerlerden tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz çünkü OpenAI, geçmişte de benzer büyüklükte bir iddiayla sahneye çıkmış ancak sert kayaya çarpmıştı. Yaklaşık yedi ay önce şirketin eski başkan yardımcısı Kevin Weil, X üzerinden heyecanlı bir paylaşım yapmış ve "GPT-5'in daha önce çözülmemiş 10 Erdős problemini çözdüğünü" duyurmuştu ancak kısa süre sonra acı gerçek ortaya çıkmıştı. Yapay zekâ yeni bir şey bulmamış, sadece literatürde zaten var olan çözümleri önbelleğinden çıkarıp sunmuştu.

Peki şimdi durum farklı mı?

O dönem OpenAI'ın düştüğü bu durum, yapay zekâ sektöründeki rakipleri için bulunmaz bir fırsattı. Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis ve yapay zekâ duayeni Yann LeCun gibi isimlerin hafif alaycı eleştirileri gecikmemişti. "Erdős Problemleri" web sitesini yöneten ünlü matematikçi Thomas Bloom ise Weil'ın paylaşımını "durumun dramatik bir şekilde çarpıtılması" olarak nitelendirdi. Bunun üzerine Kevin Weil, attığı tweet'i sessiz sedasız silmek zorunda kalmıştı.

Fakat görünen o ki OpenAI bu kez dersine iyi çalışmış ve aynı hatayı ikinci kez tekrarlamak istemiyor. Şirket, bu yeni iddiayı ortaya atarken tek başına hareket etmedi ve arkasına matematik dünyasının ağır toplarını aldı. Noga Alon, Melanie Wood ve geçmişte OpenAI'a tepki gösteren Thomas Bloom gibi saygın matematikçiler, bu yeni kanıtı destekleyen açıklamalarda bulundu.

OpenAI'ın iddiaları doğru mu?

OpenAI'ın açıklamasına göre neredeyse 80 yıldır matematikçiler bu geometri probleminin en iyi çözümlerinin kabaca "kare ızgaralara" benzemesi gerektiğine inanıyordu ancak yeni model, bu kökleşmiş inancı yıkarak çok daha iyi performans gösteren, tamamen yeni bir geometrik yapı ailesi keşfetti.

Şirket, bu gelişmeyi "yapay zekânın, matematiğin ana dallarından birindeki açık bir problemi ilk kez tamamen otonom olarak çözmesi" şeklinde tanımlıyor. İşin en dikkat çekici kısmı ise bu başarının, sadece matematik çözmesi için tasarlanmış özel bir sistemden değil, genel amaçlı bir akıl yürütme modelinden gelmiş olması.

"Matematik katedralinin görünmeyen mucizeleri"

Yapay zekânın karmaşık ve uzun mantık zincirlerini birbirine bağlama yeteneğinin bu seviyeye ulaşması sadece teorik matematikle sınırlı kalmayacak bir potansiyele sahip. Araştırmacılar farklı disiplinler arasında köprü kurabilen bu akıl yürütme becerisinin biyoloji, fizik, mühendislik ve tıp gibi alanlarda da çığır açabileceğini belirtiyor.

Ünlü matematikçi Thomas Bloom'un da belirttiği gibi: "Yapay zekâ, yüzyıllar boyunca inşa ettiğimiz o muazzam matematik katedralini çok daha derinlemesine keşfetmemize yardımcı oluyor. Kim bilir sahne arkasında keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi görünmeyen mucizeler var?"