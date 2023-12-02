Kısa bir süre önce şirket içinde işten ayrılmaların ve tekrar birleşmelerin yaşandığı OpenAI, yorucu bir hafta geçirdi. Şirket, ChatGPT için "GPT Store" isimli mağazasını kasım ayında duyurmuştu ancak bu ay açılması beklenen mağaza, 2024'ün aralık ayına ertelendi.

Pek çok alanda yardımımıza koşan ve pratiklik konusunda başka bir araç görmek istemediğimiz ChatGPT, ödevlere yardımcı olmaktan gündelik ihtiyaçlarımıza kadar kolaylık sağlayan çok yönlü bir yapay zekâ asistanı. ChatGPT ile yapabileceklerimizin sınırını düşünürken OpenAI, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ilk geliştirici konferansında birkaç duyuru yapmıştı.

ChatGPT birinci yılını kutlarken kasım ayında "GPT Store" isimli bir mağaza duyurmuştu. Geliştirici konferansında duyurduğu özel GPT'ler ve mağazanın bu ay faaliyete geçmesi beklenirken, 2024'e ertelendi.

OpenAI, bu gecikmeyi GPT Builder programına kaydolan geliştiricilere mail yoluyla bildirdi.

"Open Al

Sayın GPT Oluşturucusu,

GPT'leri duyurmamızın üzerinden bir aydan az zaman geçti ve sizin ve geliştirici topluluğunun yarattığı kullanışlı ve eğlenceli GPT'ler bizi çok etkiledi. Geri bildirimlerinize dayanarak GPT'lerde iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. “Actions” kısmını iyileştirmek için yapılandırma arayüzünü güncelledik, tek tıklama testini etkinleştirdik, önizlemede hata ayıklama mesajları ekledik ve artık birden fazla alana izin verdik. Yüklenen dosyalar hakkında da sorular oluştu.

Yüklenen dosyalar Kod Yorumlayıcı kullanıldığında indirilebilir olduğundan, bu özelliği varsayılan olarak kapalı hale getirdik ve bunu daha iyi açıklamak için mesajlar ekledik. Ek geri bildiriminiz varsa, burada sizden haber almak isteriz.

Bundan sonra ne olacağına gelince, GPT mağazasını gelecek yılın başında açmayı planlıyoruz. Bu ay yayınlamayı beklerken beklenmedik birkaç şey bizi meşgul ediyor! Bu arada, yakında ChatGPT'ye yönelik başka harika güncellemelerimiz de olacak. GPT oluşturmaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

- ChatGPT Ekibi"

Bahsettiğimiz gibi, şirkette işten ayrılmalar, yüzlerce çalışanın gösterdiği tepkiler ve sosyal medyada çalışanların Sam Altman'in gönderisine kalp emojisi bırakarak gösterdiği destek; bu olaylardan kısa bir süre sonra şirketin CEO'su Sam Altman'in geri dönmesi, şirketin yorucu bir süreçten geçmesine sebep oldu.

Geliştiricilere gönderilen mail ile anlıyoruz ki, bu süreç şirket için çetrefilli bir süreçti. Özellikle Sam Altman'in CEO pozisyonundan çekilip Microsoft'a dahil olması ve ardından tekrar geri dönmesi, böyle bir hamlenin gerçekleşmesinde etkili oldu.

GPT Store ile geliştiriciler, çeşitli GPT'ler oluşturup kullanıcılara satabilecek. Yani ChatGPT, bir yandan bir pazar yerine dönüşecek. GPT'lerin nasıl fiyandırılacağı ise merak konusu.