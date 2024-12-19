OPPO, önümüzdeki hafta tanıtacağı telefon A5 Pro’dan video paylaştı. Video, cihazın tıpkı önceki nesiller gibi çok dayanıklı olacağına vurgu yaparken renk seçeneklerini de bizlere gösterdi.

OPPO, bu yılki en çok beklenen telefonlarından olan A5 Pro’yu 24 Aralık günü resmen bizlerle buluşturacak. Özellikleriyle çok iddialı olması beklenen telefon için geri sayım sürerken bugün şirketten heyecanı iyice artıran paylaşım geldi. Teknoloji devi, OPPO A5 Pro’nun videosunu paylaştı.

Teaser video, telefonun ne kadar dayanıklı olduğuna dikkat çekerek cihazı “Dayanıklı Savaş Tanrısı” olarak nitelendiriyor. Öyle ki telefon, muhtemelen IP69 suya ve toza dayanıklılık derecesiyle gelecek. Bu da onu piyasadaki en dayanıklı telefonlardan biri yapacak.

OPPO A5 Pro’da başka neler bekliyoruz?

OPPO’nun paylaştığı videonun yanı sıra resmî görselleri de paylaşıldı. Buna göre cihazda mor, siyah ve beyaz renklerle karşılaşacağız. Tasarımaçısından baktığımızda ise arkada desenli bir görünüm yer alıyor. Burada ayrıca yuvarlak ada içine yerleştirilmiş 3’lü kamera kurulumu var. Önde ise delikli ekran bizi karşılayacak.

Beklenen diğer özelliklerine de bir bakalım. Telefon, muhtemelen Dimensity 7300 işlemciyle gelecek. Bu işlemci, 12 GB’a kadar çıkan RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilecek. Ekranının ise 6,7 inçlik 1080x2412 çözünürlüğe sahip OLED bir panel olması bekleniyor.

Kamera tarafında 50 MP’lik ana sensör ve 2 MP’lik derinlik sensörünü kesin göreceğiz. Önde ise 16 MP’lik selfie kamerası yer alacak. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkması beklenen cihazın bataryası ise 6000 mAh ile gerçekten etkileyici olacak. Bunlar dışında 165 metredeki yönlendiricilere bile kolayca bağlanmasını sağlayacak çok gelişmiş sinyal özelliklerine sahip olacağı da söyleniyor.