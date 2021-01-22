Realme, Yeni Telefonu C20'yi Duyurdu: İşte Fiyatı

Realme, yeni akıllı telefonu C20'yi duyurdu. Giriş seviye ve bütçe dostu bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefon, Helio P35 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip. Realme C20'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu C20'yi duyurdu. Tam bir bütçe dostu cihaz olarak karşımıza çıkan Realme C20, giriş seviye özelliklere sahip. Şu an için Vietnam pazarında satışa sunulan telefonun Türkiye ve diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Realme'nin yeni akıllı telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan çentikli bir ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3+ korumasına sahip bu ekranın üzerinde bulunan ön kamera çözünürlüğü 5 MP olarak açıklanırken, telefonun arkasındaki tek kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor. Bu denli giriş seviyede olan bir telefonun, haliyle parmak izi okuyucusu da bulunmuyor.

Realme C20'nin tasarımı şu şekilde

Realme C20, MediaTek Helio G35 işlemciden güç alıyor. Bu güce eşik eden 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak microSD kart desteği ile depolama alanını 256 GB'ye kadar genişletebiliyorsunuz. İşletim sistemi cephesine geçtiğimizdeyse Android 10 tabanlı realme UI'nin varlığını görmekteyiz. Son olarak, bu cihazın sahip olduğu 5.000 mAh kapasiteli bataryanın hızlı şarj desteğine sahip olmadığını da belirtelim.

Realme C20 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+

6,5 inç büyüklüğünde HD+ İşlemci: MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 RAM: 2 GB (LPDDR4x)

2 GB (LPDDR4x) Depolama: 32 GB (eMMC 5.1), microSD desteği mevcut

32 GB (eMMC 5.1), microSD desteği mevcut Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, micro USB, 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, micro USB, 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo Boyutlar: 165.2 x 76.4 x 8.9 mm

165.2 x 76.4 x 8.9 mm Ağırlık: 190 gram

Bu özelliklere sahip olan Realme C20'nin fiyatı 105 dolar olarak açıklandı.