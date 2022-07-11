OPPO A97 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, orta segment telefonu A97 5G'yi tanıttı. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz net değil. Peki OPPO A97 5G, tüketicilere neler vadediyor?

Çinli teknoloji şirketi OPPO, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu A97 5G'yi tanıttı. Orta segmentteki en yeni cihazlardan bir tanesi olarak kayıtlara geçen telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki OPPO'nun yeni akıllı telefonu tüketiciye neler sunuyor? Gelin hep birlikte bu telefonun özelliklerine bakalım.

OPPO A97 5G, 6.56 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 2408 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Ekrandaki çentikte yer alan ön kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda OPPO A97 5G

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 810 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 33 watt hızlı şarj desteği sunarken işletim sistemi cephesinde ise Android 12 tabanlı ColorOS 12'yi görüyoruz.

OPPO A97 5G'nin arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Yapay zeka ile desteklenen bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera ve 2 MP ikincil kamera bulunuyor. Şirket tarafında resmi bir şey söylenmemiş olsa da ikinci kameranın derinlik odaklı olduğunu belirtebiliriz.

OPPO A97 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6.56 inç, 2408 x 1080 piksel, 90 Hz

6.56 inç, 2408 x 1080 piksel, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (33 watt)

5.000 mAh (33 watt) İşletim Sistemi: ColorOS 12 (Android 12)

İki renk seçeneği ile satın alınabilecek olan OPPO A97 5G'nin fiyatı, 298 dolar olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.